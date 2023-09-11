Meta намерена создать новую модель ИИ, не уступающую GPT-4

По данным The Wall Street Journal, Meta активно покупает чипы для обучения ИИ и строит центры обработки данных, чтобы создать нового более мощного чат-бота. Компания надеется, что ее новое детище будет таким же эффективным, как GPT-4 от OpenAI. Судя по имеющейся информации, Meta планирует начать обучение новой большой языковой модели (LLM) в начале 2024 года.

Отмечается, что Meta закупает больше чипов Nvidia H100, предназначенных для обучения ИИ, а также расширяет свою инфраструктуру. Компания не намерена полагаться на облачную платформу Microsoft Azure для обучения нового чат-бота. В начале этого года компания собрала группу для создания модели с целью ускорить разработку инструментов ИИ, которые могут имитировать человеческие выражения.

Сообщается, что в этом году Meta столкнулась с большой текучестью исследователей в области ИИ из-за разделения вычислительных ресурсов между несколькими проектами LLM. Также компания сталкивается с жесткой конкуренцией в сфере генеративного искусственного интеллекта. В дополнение к OpenAI компания Apple активно инвестирует в свою собственную модель ИИ Ajax. Google и Microsoft расширяют использование ИИ в своих инструментах продуктивности, и Google хочет использовать генеративный ИИ в Google Assistant. Amazon также развивает инициативы по внедрению генеративного ИИ, которые могут привести к созданию Alexa на базе чат-бота.

Источник: The Verge