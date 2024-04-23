Meta представила ОС Meta Horizon и анонсировала новые гарнитуры VR Xbox, Asus и Lenovo

Meta представляет операционную систему Meta Horizon OS и объединяет усилия с Microsoft для создания ограниченного издания гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest, «вдохновленной Xbox». Компании не раскрывают подробностей об этой гарнитуре, однако похоже, что это будет актуальная модель Meta Quest или какая-то будущая гарнитура, которая будет поставляться в комплекте с контроллером Xbox.

«В прошлом году Xbox и Meta объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming (бета) в Meta Quest, позволяя людям играть в игры Xbox на большом 2D виртуальном экране в смешанной реальности. Теперь мы снова работаем вместе над созданием ограниченного издания Meta Quest, вдохновленного Xbox», — говорится в сообщении Meta.

О партнерстве с Microsoft сказано так, будто это просто ограниченная версия существующей гарнитуры для Microsoft. Также говорится о сотрудничестве с Lenovo и Asus.

«Ведущие мировые технологические компании уже работают над новыми устройствами на базе Meta Horizon OS. ASUS Republic of Gamers будет использовать свой опыт лидера в области игровых решений для разработки абсолютно новой производительной игровой гарнитуры. Для разработки устройств смешанной реальности для производительности, обучения и развлечений Lenovo будет использовать свой опыт совместного проектирования Oculus Rift S, а также глубокий опыт в разработке ведущих устройств, таких как серия ноутбуков ThinkPad».

В заметке в Instagram Марк Цукерберг говорит, что анонсированная версия гарнитуры «выйдет с контроллерами Xbox и Game Pass в коробке, поэтому вы можете сразу начать играть на большом экране, где бы вы ни были».

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Mark Zuckerberg (@zuck)

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Компания говорит об отслеживании Meta Horizon OS глаз, лица, рук и тела, «полный набор технологий для объединения цифрового и физического миров». Операционная система, «которая началась на основе Android Open Source Project», даст возможность разработчикам использовать технологии Meta, в частности «платформ обнаружения контента и монетизации, встроенных в ОС».

Более открытый отныне Meta Quest Store будет переименован в Meta Horizon Store. Устройства с Meta Horizon OS будут использовать то же мобильное приложение-спутник, которым пользуются сегодня владельцы Meta Quest — оно будет переименовано в Meta Horizon.

«Вместе с более открытым магазином приложений Meta Horizon OS продолжит предоставлять людям больше возможностей доступа к приложениям. Поскольку мы не ограничиваем пользователей приложениями из нашего собственного магазина, есть несколько способов получить доступ к отличному контенту в Meta Horizon OS, в том числе к популярным игровым сервисам, таким как Xbox Game Pass Ultimate, или через Steam Link или нашу систему Air Link для беспроводной трансляции. И мы поощряем магазин применяем Google Play 2D перейти на Meta Horizon OS, где он сможет работать по той же экономической модели, что и на других платформах», — говорится в сообщении.

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