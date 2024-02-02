Гарнитуры Meta Quest теперь погут воспроизводить пространственное видео – как раз к выходу Apple Vision Pro

Apple сделала запись и воспроизведение пространственного видео одной из ключевых особенностей своей гарнитуры Apple Vision Pro. Однако это не единственное устройство, способное обрабатывать стереоскопическое видео. Гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest получают возможности воспроизведения пространственного видео, что оказалось идеально приурочено к запуску Apple Vision Pro.

Пользователи могут загружать пространственные видео через мобильное приложение Meta Quest прямо со своего iPhone. Для создания таких видео понадобится iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max. Содержимое будет храниться в облаке, а не на гарнитуре.

Meta подготовила несколько демонстрационных видеороликов, чтобы пользователи могли оценить новшество. Эта функция не является эксклюзивной для недавно выпущенной гарнитуры Meta Quest 3, она также доступна на Meta Quest 2 и Meta Quest Pro.

Возможность просмотра пространственных видео является частью более крупного обновления системы, которое приносит пользователям Quest еще несколько дополнительных функций. Браузер гарнитуры теперь сможет запускать веб-игры с поддержкой внешних геймпадов. Кроме того, прямая трансляция на Facebook теперь доступна для всех. Наконец, есть несколько новых быстрых действий с помощью одного жеста. Например, можно отключить микрофон или сделать снимок, просто взглянув на запястье и слегка сдвинув его, что также очень похоже на схему управления Apple Vision Pro.

Источник: Engadget