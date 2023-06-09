Meta разрабатывает Project 92 — свой Twitter с Instagram и ActivityPub

Директор по продуктам Meta Крис Кокс продемонстрировал сотрудникам компании приложение с кодовым наименованием Project 92 и предварительным названием Threads. Он назвал его «нашим ответом Twitter».

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Project 92 будет использовать учетные записи Instagram для автоматического заполнения данных пользователя и получит интеграцию с ActivityPub, децентрализованным протоколом социальных сетей. Использование ActivityPub позволит обмениваться данными с другими поддерживающими его сетями, такими как Mastodon. Совместимость включает перенос учетных записей, подписчиков и другой информации.

Кокс рассказал, что целью разработки приложения была безопасность, простота использования, надежность и обеспечение «стабильной платформы для создания контента и привлечения аудитории».

«Мы услышали запрос авторов и общественных деятелей, их заинтересованность в разумно управляемой платформе, которой можно доверять и на которую можно положиться».

По словам Кокса, социальной сетью уже заинтересовались знаменитости, среди которых DJ Slime, Опра Уинфри и и Далай-лама. Разработка Threads началась в январе этого года, Meta обещает сделать его доступным как только это будет возможно.

Источник: The Verge