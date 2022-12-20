С момента перехода Twitter к Илону Масу Mastodon вырос более чем на 2 миллиона пользователей

Mastodon, децентрализованная платформа социальных медиа, к которой многие обращаются как к альтернативе Twitter, фиксировала стремительный рост пользователей: с примерно 300 000 активных пользователей до 2,5 миллионов в период с октября по ноябрь, сообщил в блоге генеральный директор, основатель и ведущий разработчик Mastodon Евгений Рочко.

Илон Маск приобрел и официально возглавил Twitter в конце октября, а это значит, что огромный скачок в количестве пользователей Mastodon почти сразу следовал за соглашением миллиардера.

В сообщении Рочко упоминает блокировку журналистов и аккаунта @ElonJet (отслеживавшего расположение самолета Маска), а также бан самого @joinmastodon и пользователей, размещающих ссылку на Mastodon.

«Это яркое напоминание о том, что централизованные платформы могут налагать произвольные и несправедливые ограничения на то, что вы можете или не можете говорить. Мы в Mastodon считаем, что между вами и вашей аудиторией не должно быть посредников и что журналисты и государственные учреждения не должны полагаться на частную платформу, чтобы общаться с общественностью», — пишет Рочко.

Далее, по примеру Mastodon, в Twitter захотели заблокировать ссылки и на другие соцсети: с баном столкнулись Facebook, Instagram, Truth Social, Tribel, Nostr и Post. Пользователи больше не смогут добавлять ссылки на свои профили в других социальных сетях в свою биографию в Twitter, а также отправлять твиты, призывающие к переходу на аккаунты в Instagram или Facebook. Позднее сообщение об обновлении исчезло с официальной страницы Twitter, а Маск извинился и запустил опрос о своем возможном уходе с должности CEO компании. Но, похоже, столкнувшись с неожиданным результатом, предприниматель ищет пути и дальше управлять своей любимой игрушкой.

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Ранее в рамках проекта децентрализованных коммуникаций dComms от канадской организации eQualitie в Украине развернули 8 локальных серверов Mastodon – от Киева до Одессы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

В Mastodon можно публиковать тексты с ограничением в 500 символов на публикацию; есть возможность добавить изображение, видео или аудиофайл. Хештеги поощряются, чтобы помочь людям найти публикации, и есть приложения для устройств iOS и Android. (Также есть руководство для начинающих по Mastodon и сайт с кучей советов). Однако сайт – не единственная альтернатива, есть еще Post, Hive, Discord, Tumblr, Reddit. Вот полный список доступных и похожих на Twitter соцсетей: