Meta создает собственный децентрализованный аналог Twitter — на том же протоколе, что и Mastodon

Если какое-то явление набирает популярность, Meta сразу пытается его скопировать — это, например, отображалось в запуске коротких видео для Facebook и Instagram. В настоящее время компания заинтересовалась созданием децентрализованной текстовой соцсети.

Meta подтвердила свой интерес в заявлении, но о сроках внедрения программы не рассказала:

«Мы изучаем автономную децентрализованную социальную сеть для обмена текстом. Считаем, что это неплохая возможность отдельного пространства, где создатели и общественные деятели могут делиться своевременными новостями о своих интересах», – сказал представитель компании.

Децентрализованное приложение под кодовым названием P92 находится на стадии разработки. Согласно документам, с которыми ознакомился MoneyControl, программа позволит входить в систему, используя учетные данные Instagram. Platformer пишет, что руководить проектом будет глава Instagram Адам Моссери, а юридический отдел Meta изучает проблемы с конфиденциальностью, которые могли бы возникнуть на раннем этапе — чтобы устранить их перед тем, как программа станет общедоступной.

Действия Meta выглядят как попытки создать альтернативу Twitter или конкурента для Mastodon. Последняя стала особенно популярной после того, как Илон Маск приобрел Twitter и является частью Fediverse – сети децентрализованных серверов, поддерживающей протокол ActivityPub. Согласно MoneyControl, новое приложение Meta также планирует поддерживать ActivityPub, упрощая подключение к другим приложениям, таким как Mastodon. Есть множество других инструментов, которые реализовали (или планируют реализовать) поддержку ActivityPub, включая Tumblr, Flipboard и Flickr.

Но децентрализация не ограничивается этим протоколом. Bluesky, децентрализованная соцсеть Джека Дорси, запустила бета-версию своего приложения для iOS на прошлой неделе. А приложения для обмена сообщениями, такие как Rocket.chat, используют протокол Matrix.

Meta часто пыталась создавать новые программы и возможности, которые не всегда пользовались спросом. За последние несколько лет компания похоронила такие эксперименты, как анонимное приложение для подростков tbh, приложение Super, приложение для пар Tuned, ориентированную на студентов социальную сеть Campus. Поэтому если новый децентрализованный опыт закроется через несколько лет после запуска, никто не удивится.

Децентрализованная социальная сеть – это служба социальных сетей, которая распределена между различными поставщиками услуг (подобно электронной почте, но для социальных сетей), таких, как Fediverse или IndieWeb. Состоит из нескольких социальных веб-сайтов, где пользователь одной платформы может общаться с пользователем любой другой привлеченной соцсети.

Источник: Techcrunch