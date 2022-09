Meta заблокировала приложение The OG App для доступа в Instagram без рекламы — на следующий день после его запуска

На днях было запущено приложение The OG App, которое обеспечивало привычную работу в соцсети Instagram, но не демонстрировало рекламу в ленте, в отличие от официального клиента. Но всего через день после выхода оно было удалено из Apple App Store. В Meta подтвердили, что предприняли «принудительные меры» против сервиса.

Однако не уточняется, какие именно действия предпринимались, и связывалась ли компания с Apple. Вместе с тем Meta указывает на правила в отношении сайтов-клонов.

В The OG App написали в Twitter, что вся их команда была навсегда заблокирована в Facebook и Instagram из-за их связей с сервисом.

Meta has banned the personal Facebook (not linked to OG) and Instagram (linked to OG) accounts for everyone on our team, permanently.

Meta is intent on taking extraordinary measures to suppress and censor us simply because we did right by their users. pic.twitter.com/JOzJ81p81k

