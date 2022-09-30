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Meta заблокировала приложение The OG App для доступа в Instagram без рекламы — на следующий день после его запуска

Meta заблокировала приложение The OG App для доступа в Instagram без рекламы — на следующий день после его запуска

На днях было запущено приложение The OG App, которое обеспечивало привычную работу в соцсети Instagram, но не демонстрировало рекламу в ленте, в отличие от официального клиента. Но всего через день после выхода оно было удалено из Apple App Store. В Meta подтвердили, что предприняли «принудительные меры» против сервиса.

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«Это приложение нарушает наши правила, и мы принимаем все необходимые меры», — говорится в заявлении представителя Meta.

Однако не уточняется, какие именно действия предпринимались, и связывалась ли компания с Apple. Вместе с тем Meta указывает на правила в отношении сайтов-клонов.

«Сайт-клон — это сторонний сайт, который полностью или частично дублирует содержимое существующего сайта», — объясняет Мета.

В The OG App написали в Twitter, что вся их команда была навсегда заблокирована в Facebook и Instagram из-за их связей с сервисом.

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В дальнейшем Apple подтвердила, что приложение было удалено из ее магазина в связи с нарушениями правил App Store, которые запрещают разработчикам использовать сторонние сервисы без разрешения. Компания также заявила, что несанкционированное использование Instagram приложением The OG App представляет угрозу безопасности.

По данным TechCrunch, приложение The OG App разрабатывалось более года. Авторы говорили, что хотят предоставить «более чистую» версию Instagram без рекламы. В приложении были настраиваемые каналы без Reels, рекомендованных публикаций и других новых функций, которые иногда вызывали споры среди давних пользователей Instagram. Версия приложения для Android в настоящее время всё ещё доступна.

«Пользователи заслуживают права контролировать то, что они потребляют, и OG продолжит защищать и бороться за это право», — сказал один из основателей приложения Хардик Патил.

Источник: Engadget


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