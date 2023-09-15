Metl ─ велосипедные шины по цене $500, изготовленные из разработанного в NASA материала и имеющие эффект памяти формы

Велосипедная шина Metl — это, вероятно, первый потребительский товар, в котором используется нитинол. Это разработанный в NASA сплав с памятью формы, который изготавливается из никеля и титана. С помощью нагрева его можно «натренировать» запоминать нужную форму.

По данным Smart Tire Company, шины Metl никогда не будут сдуваться и смогут долго служить. Их вывели на краудфандинговую платформу Kickstarter и предлагают по цене $500 за пару размером 700x35c. Это примерно в 10 раз дороже хороших велосипедных шин. Отмечается, что такие шины «легко установить своими руками» на большинство распространенных шоссейных или гравийных велосипедных дисков. На Kickstarter доступны и другие комплекты. Поставки ожидаются в июне 2024 года.

Несмотря на металлическую конструкцию с эффектом памяти, шины обеспечивают сцепление с дорогой благодаря всепогодному протектору. Он обеспечивает «средне-низкое» сопротивление качению и рассчитан на пробег до 8000 миль (около 12,9 тыс. км). Стоимость восстановления протектора составляет $10 за шину. В Smart Tire Company обещают, что велосипедные шины Metl обеспечивают «легкую, плавную езду, превосходную управляемость и долговечность», а также могут «увеличить сцепление» по сравнению с обычными надувными шинами.