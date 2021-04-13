Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop 4 с процессорами Intel и AMD





Корпорация Microsoft обновила линейку своих аппаратных решений и анонсировала ноутбук Surface Laptop 4. Версия нового поколения предлагает потребителям возможность выбора между аппаратными платформами AMD и Intel, а также между дисплеями с диагональю экрана 13,5 и 15 дюймов.

К сожалению, в ноутбуке Microsoft Surface Laptop 4 используются не новейшие процессоры AMD серии Ryzen 5000, а чипы предыдущего поколения Ryzen 4000, основанные на архитектуре Zen 2. В то же время система на базе платформы Intel получила новые чипы Core 11-го поколения. Тем не менее, производительность разных версий должна быть примерно сопоставимой. Пролить свет на этот вопрос помогут независимые обзоры.

По данным Microsoft, новый Surface Laptop 4 обеспечивает прирост производительности до 70% по сравнению с версией предыдущего поколения. Также заявлено увеличение времени автономной работы. Так, модель с процессором AMD и 13,5-дюймовым дисплеем может работать без подзарядки до 19 часов, а 15-дюймовая модификация – до 17,5 часа. Для системы на базе процессоров Intel эти показатели немного меньше – до 17 и 16,5 часа, соответственно.

Дизайн Surface Laptop 4 не претерпел существенных изменений по сравнению с моделью Surface Laptop 3, выпущенной в 2019 году. 13,5-дюймовые версии выполнены в классическом платиновом стиле Surface и новом «ледяном синем» цвете. Оба варианта выполнены из алькантары. Для 13,5-дюймовых моделей также доступны цвета матовый чёрный и песчаник в металлических корпусах. 15-дюймовые версии изготовлены только в металлических корпусах в платиновом и матовом чёрном цветах.

В плане технических характеристик изменения в Microsoft Surface Laptop 4 нельзя назвать выдающимися. Устройство предлагает один порт USB-C, один порт USB-A, разъём для подключения наушников, разъём Microsoft Surface Connect для зарядки. По-прежнему, поддержка Thunderbolt не предусмотрена, а накопитель M.2 NVMe является съёмным.

Microsoft приступит к поставкам Surface Laptop 4 с 15 апреля. Цена стартовой конфигурации с 13,5-дюймовым дисплеем (AMD Ryzen 5 4680U, 8 ГБ ОЗУ, SSD 256 ГБ) составляет $999. 13,5-дюймовая версия с чипом Intel (Core i5 1135G7, 8 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ) стоит уже $1299. Также предлагаются разнообразные конфигурации с процессорами Intel вплоть до Core i7, 32 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью 1 ТБ по цене до $2299. Через 8 недель в продаже появится вторая конфигурация с процессором AMD, 16 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 256 ГБ. Цена составит $1199.

Для покупателей 15-дюймовых моделей доступен немногим более широкий выбор конфигураций с процессорами AMD, начиная с AMD Ryzen 7 4980U, 8 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью 256 ГБ по цене $1299. Также можно выбрать версию с 16 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 256 ГБ по цене $1699. Поклонникам Intel доступна версия с чипом Core i7 1185G7, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 512 ГБ по цене $1799. Топовая версия с 32 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью 1 ТБ стоит $2399.

Источник: The Verge