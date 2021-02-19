Microsoft анонсировала Office 2021 для Windows и macOS





Пакет Office 2021 — альтернатива подписочному облачному сервису Microsoft 365 с «бессрочными» версиями офисных программ Microsoft. Это обновление Office 2019, новая версия выйдет для Windows и macOS в этом году.

Microsoft предлагает два варианта классического Office — потребительский Office 2021 и Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) с длительным сроком поддержки для бизнеса.

Редмондский гигант пока не предоставил подробностей об изменениях Office 2021. В то же время среди ключевых особенностей версии LTSC упоминается поддержка темного режима, динамических массивов и новые специальные возможности для людей с особыми потребностями. То есть, в потребительской версии все это тоже будет.

Как отмечает The Verge, серьезных изменений в пользовательском интерфейсе Office 2021 ждать не стоит. Скорее всего, темный режим станет самым крупным и, возможно, единственным существенным визуальным изменением в Office 2021. Дело в том, что Microsoft не меняла стратегии и в приоритете у нее развитие облачного Microsoft 365. Первыми изменения в интерфейсе и новые функции получают именно облачные версии офисных программ, а только потом локальные.

Темный режим Word

В Microsoft заявляют, что бизнес массово переходит в облако и за последние 10 месяцев большое число клиентов перешло на Microsoft 365, но конкретных цифр компания не приводит. В то же время сам по себе Office LTSC — явное свидетельство, что пока не все бизнес-клиенты компании готовы перейти в облако. В компании признают, что есть клиенты с определенными сценариями, которые пока не могут решиться на переход. Здесь ясно речь идет о государственных структурах, где ежемесячные изменения могут нарушить привычный уклад и вывести тот или другой орган из работы, а также производственных предприятиях, которые полагаются на Office и хотят бессрочные версии приложений.

Microsoft планирует выпустить еще как минимум одну бессрочную версию Office в будущем, но уже сейчас компания меняет цены и сроки поддержки.

Срок поддержки версии Office LTSC сокращается с прежних семи до пяти лет, а цены на Office Professional Plus, Office Standard и отдельные приложения вырастут на 10% для среднего и крупного бизнеса. В то же время цены на Office 2021 для потребителей и малого бизнеса остаются прежними.

Microsoft согласовала сроки поддержки Office LTSC и Windows LTSC, чтобы в итоге выпускать оба продукта одновременно. Обе следующие версии Office LTSC и Windows 10 LTSC должны выйти во второй половине 2021 года.

Предварительная версия Office LTSC должна выйти в апреле, тогда как бета-версии потребительского Office 2021 компания выпускать не планирует вовсе. Оба варианта Office будут включать 32-битную и 64-битную версии приложений.