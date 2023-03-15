Microsoft Build 2023 пройдет 23-25 мая — на ней расскажут о будущем Windows 11, а также Bing и Edge на ШИ ChatGPT

Ровно неделю назад стала известна дата проведения конференции Google I/O 2023 (10 мая), а сейчас Microsoft окончательно определилась и обозначила в календаре собственную Build, где из года в год анонсируют важные обновления главных продуктов компании для разработчиков и обычных пользователей. Мероприятие пройдет 25-27 мая в Сиэтле в гибридном формате — планируется «живая» презентация и онлайн-трансляции.

В прошлом году, учитывая пандемию COVID-19 и эпидемиологическую ситуацию, Microsoft провела виртуальную и классическую презентацию с очень ограниченным количеством участников. Конференция Build в первую очередь предоставляет возможность разработчикам, студентам, инженерам, инженерам и технологическим профессионалам узнать больше о продуктах Microsoft. В то же время она служит площадкой для демонстрации важных обновлений Windows, офисных программ и сервисов компании, задающих вектор дальнейшего развития и оказывающих значительное влияние на всю IT-индустрию.

📣 Calling all devs! Connect with product experts, industry disruptors, and cutting-edge partners to share ideas to build the future. 🌎 Digitally: May 23–24

🏙️ In person in Seattle, WA: May 23–25 Register now for #MSBuild—made by and for developers: https://t.co/tqMCPTVe1C pic.twitter.com/EmTQkGZOAc — Microsoft Developer (@msdev) March 14, 2023

Предыдущие воркшопы начнутся 22 мая, а главная презентация первого дня, традиционно открывшая выступление генерального директора Microsoft Сатья Наделли состоится 23 мая. В этот день ожидаются все главные новости.

Что касается анонсов, то в рамках Build 2023 стоит ожидать анонсов, связанных с Windows 11, а также Bing и Edge с улучшенным искусственным интеллектом. Только вчера OpenAI, щедро финансируемая Microsoft, выпустила GPT-4 — следующее поколение языковой модели ИИ, которую разработчик называет самой совершенной на сегодня. Как выяснилось, новый Bing действительно опирается на модель GPT-4, понимающую не только текст, но и изображения.

Microsoft уже запустила страницу Build 2023 и открыла регистрацию для разработчиков. Заметьте, что вход на «живое» мероприятие придется заплатить, в то время как посмотри прямую трансляцию смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Теперь осталось узнать даты проведения конференции Apple WWDC, которая традиционно проходит в начале июня. Но уже сейчас можно быть уверенным, что в этом году, к счастью, три самых больших события первой половины года в главных IT-компаниях мира не накладываются друг на друга.