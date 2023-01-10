ЗМІ: Microsoft інвестує $10 млрд в OpenAI — розробника чатбота ChatGPT, що генерує жахаюче людські тексти

Microsoft вела перемовини про інвестування 10 мільярдів доларів в OpenAI — лабораторію штучного інтелекту, яку запустили кілька років тому за фінансової підтримки Ілона Маска та інших підприємців. Один із продуктів стартапу — популярний нині ШІ-чатбот ChatGPT, який здатний створювати тексти, які важко відрізнити від написаних людьми.

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Фінансування, до якого приєднаються інші венчурні компанії, оцінить OpenAI у 29 мільярдів доларів. Чи була угода завершена нині невідомо, однак документи, надіслані потенційним інвесторам, вказують на її цільове закриття до кінця 2022 року.

Інвестиція Microsoft стане частиною складної угоди, згідно з якою компанія отримає 75% прибутку OpenAI, доки не відшкодує свої інвестиції. Після досягнення цієї цілі, Microsoft матиме 49% акцій ШІ-стартапу, інші інвестори отримають ще 49%, а некомерційна материнська організація OpenAI отримає 2%. Існує також обмеження для прибутку, яке різниться для кожної групи інвесторів. Умови та сума інвестицій можуть змінитися, і угоду також можуть розірвати.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомляв, що ChatGPT дозволив співробітникам і першим інвесторам продавати свої акції, враховуючи оцінку компанії у 29 мільярдів доларів. У жовтні The Information писав, що Microsoft, яка інвестувала 1 мільярд доларів в OpenAI у 2019 році, веде переговори про збільшення своєї частки.

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Microsoft надалі зможе співпрацювати з ШІ-стартапом у розробці технології в Microsoft Cloud, що миттєво поставить компанію у лідери в тому, що може стати найважливішою споживчою технологією протягом наступного десятиліття. Це величезний переворот для Microsoft, особливо враховуючи, що її конкурент Google допоміг розробити деякі технології, які використовує OpenAI. Корпорація також вела перемовини про включення деяких із цих функцій у свої інші програми, як-от Word, Outlook та PowerPoint.

З березня 2023 року Microsoft також планує запустити версію пошукової системи Bing, яка використовуватиме ChatGPT. ШІ-технологія могла б надавати “більш людські” відповіді на запитання, а не просто посилання на інформацію.

Microsoft і OpenAI відмовилися від коментарів, натомість журналісти попросили ChatGPT створити коментар від імені аналітика з Волл-стріт, і ось до якого висновку прийшов чатбот:

“У наступні тижні та місяці партнерство між Microsoft та OpenAI принесло неймовірні результати. Їхні спільні дослідження призвели до прориву в обробці природної мови та машинному навчанні, а також до розробки нових технологій, які були швидко прийняті компаніями по всьому світу”.

Раніше ChatGPT заборонили у школах Нью-Йорка. Викладачі не змогли розрізнити тексти чатбота і твори, написані студентами.

Джерело: Semafor