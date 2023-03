Наступна презентація Google I/O 2023 відбудеться 10 травня — на ній розкажуть про Android 14, чатбота Bard та, ймовірно, Pixel 7A

Традиційна щорічна травнева конференція Google I/O, присвячена ПЗ, сервісам та взаємодії з розробниками, цьогоріч стартує 10 травня (зазвичай вона триває 2-3 дні). Як завжди Google перед тим, як повідомити точну дату одного з головних заходів у світі IT, неабияк розігріла голови фанатів багатокроковою головоломкою, яка буквально про ввід/вивід (I/O, input/output).

Google вже запустила сторінку I/O 2023 та відкрила реєстрацію для розробників. Окрім основної презентації першого дня, яка відкриває конференцію, де зазвичай звучать головні анонси, заплановані технічні сесії, семінари, AMA, зустрічі та інші події. Цьогоріч презентація знову пройде у гібридному форматі — за багаторічною традицією захід відбудеться на відкритому повітрі в амфітеатрі Шорлайн, що знаходиться в Маунтін-В’ю (округ Санта-Клара штату Каліфорнія, США) поряд зі штаб-квартирою Google. Планується трансляція презентації (ймовірно попередньо записаної) зі сцени перед обмеженою аудиторією, а також звичайний стрім на YouTube для всіх охочих стежити за анонсами з місця подій в реальному часі.

Точний розклад та подробиці щодо майбутньої конференції I/O 2023 мають опублікувати найближчим часом.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023