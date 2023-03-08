Наступна презентація Google I/O 2023 відбудеться 10 травня — на ній розкажуть про Android 14, чатбота Bard та, ймовірно, Pixel 7A

Традиційна щорічна травнева конференція Google I/O, присвячена ПЗ, сервісам та взаємодії з розробниками, цьогоріч стартує 10 травня (зазвичай вона триває 2-3 дні). Як завжди Google перед тим, як повідомити точну дату одного з головних заходів у світі IT, неабияк розігріла голови фанатів багатокроковою головоломкою, яка буквально про ввід/вивід (I/O, input/output).

Google вже запустила сторінку I/O 2023 та відкрила реєстрацію для розробників. Окрім основної презентації першого дня, яка відкриває конференцію, де зазвичай звучать головні анонси, заплановані технічні сесії, семінари, AMA, зустрічі та інші події. Цьогоріч презентація знову пройде у гібридному форматі — за багаторічною традицією захід відбудеться на відкритому повітрі в амфітеатрі Шорлайн, що знаходиться в Маунтін-В’ю (округ Санта-Клара штату Каліфорнія, США) поряд зі штаб-квартирою Google. Планується трансляція презентації (ймовірно попередньо записаної) зі сцени перед обмеженою аудиторією, а також звичайний стрім на YouTube для всіх охочих стежити за анонсами з місця подій в реальному часі.

Точний розклад та подробиці щодо майбутньої конференції I/O 2023 мають опублікувати найближчим часом.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Конференція Google I/O насамперед присвячена програмному забезпеченню та сервісам, хоча анонси нового «заліза» також час від часу трапляються. Всі важливі анонси відбуваються у перший день на головній презентації.

Центральне місце в цьогорічній конференції розробників Google I/O, найімовірніше відведено ШІ-сервіс Bard, який є відповіддю компанії на популярний ChatGPT, та інші розробки у сфері машинного навчання та штучного інтелекту, адже Google планує цьогоріч запустити понад 20 таких проєктів. Іншою головною темою за традицією стане нова версія Android під порядковим номером 14 — місяць тому вийшла перша версія Android 14 (DP1) для розробників, а під час заходу очікується повноцінний анонс наступної major-версії ОС.

Серед інших потенційних анонсів Google I/O 2023 — смартфон Pixel 7A, який замінить Pixel 6A на позиції найдоступнішого Pixel, планшет Pixel Tablet, який ознаменує повернення Google на ринок після 9-річної паузи, та складаний смартфон-планшет, який час від часу про себе нагадує чутками різного ступеню достовірності. А от нових ноутбуків Pixelbook можна не чекати.