Microsoft Edge позволит контролировать объем оперативной памяти, доступный для его использования

Microsoft работает над новой функцией для браузера Edge, которая позволит пользователям ограничить объем используемой оперативной памяти. Соответствующий новый раздел настроек появился в тестовых сборках браузера. Он содержит ползунок, чтобы можно было ограничить доступ Edge к оперативной памяти.

Похоже, новая функция в основном ориентирована на геймеров. В версиях Canary Edge есть настройка, которая позволяет ограничить объем оперативной памяти во время запуска компьютерной игры или в течение всего времени. Хотя ползунок позволяет выбирать между 1 ГБ и 16 ГБ в системе с 16 ГБ оперативной памяти, Microsoft предупреждает, что «установка низкого лимита может повлиять на скорость браузера».

A new section on the Settings page could let you control how much RAM Edge can use, you can also choose whether this control is activated only when you are playing a game or always:https://t.co/YiCu5igL0U pic.twitter.com/pE29PI6FfR

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 27, 2024