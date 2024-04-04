Новости Софт 04.04.2024 в 21:07 comment views icon

Microsoft Edge позволит контролировать объем оперативной памяти, доступный для его использования

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft работает над новой функцией для браузера Edge, которая позволит пользователям ограничить объем используемой оперативной памяти. Соответствующий новый раздел настроек появился в тестовых сборках браузера. Он содержит ползунок, чтобы можно было ограничить доступ Edge к оперативной памяти.

Похоже, новая функция в основном ориентирована на геймеров. В версиях Canary Edge есть настройка, которая позволяет ограничить объем оперативной памяти во время запуска компьютерной игры или в течение всего времени. Хотя ползунок позволяет выбирать между 1 ГБ и 16 ГБ в системе с 16 ГБ оперативной памяти, Microsoft предупреждает, что «установка низкого лимита может повлиять на скорость браузера».

Пока неизвестно, когда Microsoft запустит эту функцию, поскольку в настоящее время она тестируется только в версиях Canary браузера Edge. Ползунок оперативной памяти также доступен в разделе основных параметров браузера, который включает режим энергоэффективности для Edge. Несколько лет назад Microsoft представила режим эффективности и производительности для Edge, чтобы улучшить использование оперативной памяти, процессора и батареи браузером.

Источник: The Verge


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