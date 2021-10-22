Microsoft исправила проблему снижения производительности процессоров AMD в Windows 11

Корпорация Microsoft выпустила очередное обновление операционной системы Windows 11, которое устраняет некоторые из проблем, влияющих на снижение производительности процессоров AMD в этой ОС.

AMD и Microsoft выявили две проблемы с процессорами Ryzen на Windows 11. Одна из них вызывала утроение задержки кэш-памяти L3 и влекла за собой снижение производительности до 15% в некоторых играх. Теперь Microsoft исправляет эту конкретную проблему с помощью сборки Windows 11 Build 22000.282. Соответствующее обновление уже доступно для всех пользователей Windows 11 в Центре обновления Windows.

Вторая проблема, влияющая на производительность процессоров AMD в Windows 11, вызвана тем, что операционная система неправильно распределяет «предпочтительные» ядра на процессорах Ryzen. Иными словами, приложения, чувствительные к производительности одного или нескольких потоков процессора могут направляться не на те ядра, которые способны обеспечить максимальную производительность в таких задачах. Компания AMD выпустила новый драйвер чипсета под номером 3.10.08.506, который устраняет и эту проблему.

Новая версия Windows 11 Build 22000.282 также включает и другие исправления. В частности, решена проблема, из-за которой меню «Пуск» не открывается после обновления ОС, исправлены проблемы с задержками ввода для определённых мышей и клавиатур с Bluetooth-подключением. Полный список исправлений, которые входят в это обновление, доступен на сайте Microsoft.

Источник: The Verge