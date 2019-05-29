Microsoft кратко рассказала о «современной ОС» с незаметными обновлениями и постоянным подключением





На этой неделе во время проведения выставки Computex 2019 корпорация Microsoft сделала намёк относительно возможной новой операционной системы, когда корпоративный вице-президент по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер вышел на сцену, чтобы обрисовать будущие амбиции компании в отношении ОС. Несмотря на то, что мероприятие было бы отличной возможностью раскрыть сведения об ОС Windows Lite, официальных заявлений не было, но компания дискутировала, хотя и загадочно, на тему того, что такая ОС что находится в процессе разработки.

По словам Паркера, будущая ОС компании будет предоставлять набор инструментов, заботящихся о таких вещах, как незаметные обновления, безопасность по умолчанию, стабильная производительность и постоянное подключение. Паркер постоянно ссылался на «современную ОС», кратко затрагивая такие функции, как облачный опыт, искусственный интеллект и множественное восприятие. Это понятие включает в себя такие методы ввода, как перо, голос, касание и «даже взгляд». Среди других свойств ОС упоминались службы когнитивного распознавания и функции, которые «позволяют пользователям отображать экран своего Android-смартфона на ПК и использовать мышь и клавиатуру ПК для взаимодействия с приложениями и контентом телефона с помощью Wi-Fi или LTE».

Пока что нет сведений о примерных сроках официального релиза «современной» операционной системы от Microsoft. Ранее компания заявляла, что она тестирует версию Windows 10, которая появится не ранее 2020 года, но без указания подробностей.

Источник: Engadget