Microsoft объявила дату релиза Windows 11 — новая ОС будет доступна с 5 октября

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Microsoft только что объявила дату выхода ОС Windows 11 — это 5 октября 2021

года (в утечках фигурировала дата 20 октября). Она будет доступна через бесплатное обновление на соответствующих ПК с Windows 10, а также предустановлена на новых ПК, которые поступят в продажу в будущем.

Как сообщается в официальном блоге Microsoft, Windows 11 позволит повысить производительность устройств и эффективность работы с приложениями.

Бесплатное обновление до Windows 11 будет проходить поэтапно

Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября — апдейт будет распространяться на совместимые устройства поэтапно через «Центр обновления» по аналогии с другими обновлениями. Изначально оно станет доступным для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям. Буквально на днях Microsoft обновила минимальные системные требования системы, добавив в список несколько процессоров и заверила, что не будет препятствовать пользователям, которые захотят вручную установить Windows 11 на неподдерживаемые ПК.

Все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года, уточняют в Microsoft. Получить апдейт можно будет автоматически через Центр обновления Windows (система уведомит, когда оно станет доступно). Также при желании можно проверит доступность обновления Windows 11, перейдя в Параметры/Центр обновления Windows и выбрав пункт Проверить наличие обновлений.

Кто получит обновление Windows 11 в числе первых

Обновление Windows 11 станет доступно для установки на устройствах соответствующих требованиям в конце 2021 и в 2022 году — сроки зависят от конкретного устройства. Накануне вышла исправленная версия утилиты PC Health Check для проверки устройства на совместимость для обновления.

О минимальных системных требованиях Windows 11 можно узнать здесь. Перед обновлением системы рекомендуется перенести все необходимые и нужные файлы на One Drive.

Одновременно Microsoft объявила о запуске новых функций Microsoft Endpoint Manager для организаций, в которых IT-департамент централизованно управляет устройствами. Платформа поможет оценить готовность к Windows 11 и гибридной работе в масштабе всей инфраструктуры компании.

Те, кто не хочет обновляться и переходить на новую операционную систему, могут продолжать пользоваться Windows 10 — эта версия будет поддерживаться вплоть до 14 октября 2025 года, а следующее обновление Windows 10 выйдет в конце этого года.

Ключевые новшества Windows 11