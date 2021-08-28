



Корпорация Microsoft заявила, что не будет препятствовать установке Windows 11 на большинство старых компьютеров. Ранее опубликованные системные требования для Windows 11 с более современными процессорами (Intel Core 8-го поколения и новее) являются официально рекомендованными и касаются процесса обновления с Windows 10 до Windows 11 через Windows Update. Но владельцы старых систем смогут самостоятельно загрузить ISO-файл с Windows 11 и установить ОС вручную.

Microsoft уточняет, что это обходное решение по установке ОС на старые системы предназначено в первую очередь для компаний, которые хотят оценить Windows 11. При этом пользователи смогут выполнять обновление на свой страх и риск, поскольку компания не может гарантировать совместимость драйверов и общую надёжность системы. Microsoft не будет рекомендовать или рекламировать этот метод установки Windows 11 для потребителей. Более того, системы, которые обновляются таким образом, могут не иметь права на получение обновлений Windows, даже тех, которые связаны с безопасностью.

Для тех пользователей, которые захотят установить Windows 11 вручную на старые компьютеры, не уточняются требования к поколению процессоров. Достаточно иметь систему с 2-ядерным 64-разрядным процессором, работающим на частоте 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 ГБ.

Вместе с тем, Microsoft добавила в перечень официально поддерживаемых процессоров и несколько чипов Intel 7-го поколения, включая Intel Core серии X, Xeon серии W и Intel Core 7820HQ. Что касается последнего, Microsoft будет поддерживать только «избранные устройства, которые поставляются с современными драйверами, основанными на принципах проектирования Declarative, Componentized, Hardware Support Apps (DCH), включая Surface Studio 2».

Вместе с тем, после сотрудничества с AMD, корпорация Microsoft отказалась включать первое поколение процессоров AMD Zen в свой список официально поддерживаемых чипов. Полный список поддерживаемых процессоров можно найти по следующему адресу.

Для тех пользователей, которые интересуются, сможет ли их компьютер официально запускать Windows 11, Microsoft выпустила обновлённую версию утилиты для проверки состояния ПК. Она также может проверить совместимость компьютера с новой ОС. Если по каким-либо причинам система не соответствует требованиям Microsoft, утилита сможет пояснить, что нужно для соответствия системным требованиям Windows 11. Её можно загрузить по следующему адресу.

Источник: The Verge