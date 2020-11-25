Microsoft планирует выпустить приложение Xbox для телевизоров уже в следующем году

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Microsoft находится на ранних этапах развертывания своего потокового сервиса xCloud на мобильных устройствах. Тем не менее, компания уже готовится осваивать и рынок телевизоров. Глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что в следующем году можно ожидать появления приложения Xbox на умных телевизорах.

«Я думаю, вы увидите его в ближайшие 12 месяцев», — сказал Спенсер, когда его спросили о превращении Xbox в приложение для ТВ. «Я не думаю, что что-то помешает нам сделать это».

Спенсер ранее намекал на потоковые ТВ-приставки для сервиса Microsoft xCloud. С учётом новой информации, можно предположить, что подобные устройства появятся или приложение Xbox для телевизоров появятся в 2021 году. Microsoft в настоящее время работает над доступом к xCloud через интернет, чтобы владельцы iOS-устройств могли приобщиться к сервису. Новая инициатива позволила бы xCloud расшириться и на телевизоры.

Ещё в 2016 году Microsoft работала над лёгким потоковым устройством Xbox, но затем отменила выпуск такого оборудования. А идея стриминга и использования телевизионных приставок тестировалась ещё с 2013 года.

Хотя Microsoft может развивать свои игровые продукты через xCloud, она не намерена отказываться от выпуска игровых консолей.

«Я не думаю, что это будет последнее крупное аппаратное обеспечение, которое мы поставляем», — говорит Спенсер.

Фактически, Microsoft видит будущее, в котором будет некий гибрид локального и облачного оборудования.

«Когда мы думаем о xCloud, который является нашей версией Stadia или Luna, я думаю, что в нём должны развиваться игры, которые фактически работают между гибридной средой облака и локальными вычислительными возможностями», — заявил Спенсер. «Это действительно гибрид того и другого».

Таким образом, вскоре консоли Xbox Series S и X также могут получить доступ к xCloud. Это может позволить игрокам быстро опробовать игру, прежде чем полностью загрузить её из Game Pass, или, возможно, даже опробовать демоверсию игры в стриминговом режиме перед её покупкой.

Источник: The Verge