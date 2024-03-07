Новости Софт 07.03.2024 в 15:11 comment views icon

Microsoft подтвердила презентацию Surface и Windows AI — 21 марта

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Юрій Орос

Автор новостей

Microsoft подтвердила презентацию Surface и Windows AI — 21 марта

Microsoft объявила об онлайн-презентации Surface, Windows и Copilot, которая состоится через две недели. Мероприятие New era of work состоится 21 марта. Он ориентирован на бизнес-клиентов Microsoft, и на нем будут представлены новые устройства Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 для бизнеса, как мы сообщали ранее на этой неделе, с акцентом на будущие улучшения искусственного интеллекта в Windows 11.

Коммерческие версии Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут отличаться незначительными техническими характеристиками. Microsoft также предложит потребителям OLED-дисплей на Surface Pro 10, который, как ожидается, компания покажет позже этой весной, сообщает The Verge.

Новый Surface Laptop 6 может стать самым интересным устройством благодаря новому дизайну, который, как сообщается, будет включать более тонкие рамки дисплея, закругленные углы, тактильный тачпад, а также два порта USB-C и один USB-A. По слухам, Microsoft будет поставлять модели Surface на базе Intel Core Ultra и Snapdragon X Elite, причем модели на базе Intel ожидаются в апреле, а на базе Arm — в июне.

На странице мартовского мероприятия Microsoft написано:

Переход к новой эре работы с Copilot
Здесь вы можете ознакомиться с последними новостями о масштабировании ИИ в вашей среде с помощью Copilot, Windows и Surface.

Microsoft подтвердила презентацию Surface и Windows AI — 21 марта

Microsoft также работает над новым искусственным интеллектом AI Explorer для Windows 11, который должен стать более продвинутой версией ИИ-ассистента. Возможно и он будет анонсирован 21 марта.

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