Microsoft представит Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 в конце месяца. Компания называет их «Ши ПК»

Microsoft планирует представить новые устройства Surface в конце марта. Знакомые с планами источники сообщили, что компания представит ориентированные на бизнес и коммерческих клиентов Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 21 марта. Она называет их AI PC («ИИ ПК»).

Устройства будут оснащены новыми процессорами на базе Intel Core Ultra или Qualcomm Snapdragon X Elite, которые оснащены новейшими нейронными процессорами (NPU) для усиления возможностей ИИ. Говорят, что они примерно соответствуют iPad Pro и MacBook Pro по эффективности и производительности, передаёт Engadget.

Ожидается, что Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 станут одними из первых устройств, которые будут поддерживать будущие функции искусственного интеллекта Windows 11. Наряду с поддержкой функции Copilot на устройстве, эти функции будут включать живые подписи и переводы в реальном времени, масштабирование и апскейлинг для игр, обновленные эффекты Windows Studio и что-то, что (по крайней мере, пока что) называется AI Explorer.

Последняя функция может стать тем, что будет отличать компьютеры с искусственным интеллектом от обычных. AI Explorer, очевидно, будет работать в любом приложении и позволит искать документы, веб-страницы, изображения и чаты, используя естественный язык. Считается, что эта функция создаст историю всего, что вы делаете на компьютере, и сделает ее доступной для поиска. Инструмент способен понимать контекст и предлагать задачи на основе того, что отображается на экране. Ожидается, что AI Explorer также будет поддерживать редактирование изображений на основе текста. Эти функции искусственного интеллекта, вероятно, появятся в рамках обновления 24H2 для Windows 11, которое выйдет этой осенью.

Относительно того, чего еще стоит ожидать от следующих ноутбуков Microsoft, то оба, как говорят, будут работать от батареи целый день. Планируется, что Surface Pro 10 получит OLED-экран с антибликовым покрытием и поддержкой HDR. Ходят слухи, что он будет иметь сверхширокоугольную веб-камеру на передней панели и считыватель NFC.

Считается, что Surface Laptop 6 получит более значительный редизайн по сравнению со своими предшественниками. Ожидается, что помимо более тонких рамок и закругленных углов, он будет иметь тактильную сенсорную панель, специальную клавишу для Copilot и обновленную группу портов. Он также станет первым ноутбуком Surface Laptop с процессором Arm (в дополнение к моделям на Intel). Вероятно версии Surface Laptop 6 и Surface Pro 10 на базе процессоров Intel начнут поступать в апреле, а версии на базе Snapdragon — в июне.

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