Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei и больше не выдает китайской компании лицензий Windows на новые устройства





Как известно, недавно правительство США внесло Huawei в черный список компаний, с которыми американским фирмам запрещено вести бизнес. С тех пор от сотрудничества с китайской компанией отказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и многие другие производители. Кроме того, будущий флагман Huawei Mate 20 Pro исключили из бета-тестирования новой операционной системы Android Q, а организации Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA и PCIe аннулировали членство Huawei. Теперь же стало известно, что компания Microsoft тоже приостанавливает сотрудничество с Huawei. Это означает, что Huawei больше не сможет выпускать устройства под управлением OC Windows.

Согласно сообщениям местных СМИ, сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, а заказы на устройства Huawei с ОС Windows больше не принимаются. Отдельно говорится, что Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei серии MateBook, которые наряду с моделями других производителей являются самыми видными представителями сегмента ноутбуков под управлением Windows.

Кроме того, работа сервисов Huawei, интегрированных со службами Windows, также была нарушена из-за прекращения поддержки со стороны Microsoft. В китайском офисе Microsoft и Huawei отказалась комментировать эту информацию.

На прошлой неделе Huawei заявила, что будет готова перевести устройства на собственную ОС Hongmeng, которая создается для самых разных устройств, включая мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и телевизоры, уже осенью этого года. Но сделать это производитель решится только в том случае, если вариантов продолжить использовать Windows и Android не будет.

Источник: Gizchina