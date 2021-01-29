Microsoft превратила свой отчёт об экологической устойчивости в образовательную карту Minecraft

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Корпорация Microsoft подготовила ежегодный отчет об экологической устойчивости. При этом компания Mojang – разработчик игры Minecraft – решила придать отчёту более интерактивную форму.

Компания создала новую карту для Minecraft, получившую название Sustainable City. Она содержит 6 интегрированных уроков, которые, по словам Mojang, «разработаны, чтобы дать учащимся чувство ответственности за планету».

Уроки охватывают такие темы, как устойчивое производство продуктов питания, сточные воды, очистка воды, а также ответственное лесное хозяйство. На одном из уроков игрокам предлагается изучить дом, полностью построенный из экологически чистых материалов. Другой урок предлагает отправиться на свалку, чтобы узнать, что происходит с материалами, не подлежащими вторичной переработке.

Карта Sustainable City доступна для бесплатной загрузки на торговой площадке Minecraft, а также добавлена в образовательную часть игры. Образовательная версия Minecraft существует с 2016 года. В последнее время она стала особенно популярной в связи с массовым удалённым обучением.

Источник: The Verge