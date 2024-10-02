Microsoft «прокачала» Copilot: теперь он «видит» экран, общается голосом и отвечает на сложные вопросы

Компания Microsoft представила масштабное обновление своего искусственного интеллекта Copilot, добавив ему возможности голосового общения и распознавания изображений.

Microsoft существенно меняет дизайн Copilot на всех платформах — мобильных устройствах, веб-версии и Windows-приложении. Новый интерфейс базируется на карточках и напоминает решение, разработанное Inflection AI для своего персонализированного ИИ-ассистента Pi.

Обновленный Copilot получил персонализированную страницу Discover, которая адаптируется под историю общения пользователя. Со временем она будет включать полезные поисковые запросы, советы и актуальную информацию.

Одно из ключевых нововведений — голосовые возможности Copilot. Теперь пользователи могут вести разговор с ИИ-ассистентом, задавать ему вопросы и прерывать его, как при общении с реальным человеком.

Другая важная функция — Copilot Vision. Она позволяет ИИ-ассистенту «видеть» то, что просматривает пользователь на веб-странице. Copilot может отвечать на вопросы о тексте, изображениях и другом контенте, который просматривает пользователь.

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Microsoft также представила Copilot Daily — аудиообзор новостей и погоды, который Copilot зачитывает голосом, похожим на дикторский. Эта функция использует контент только от авторизованных новостных и погодных источников.

Компания улучшила способность Copilot отвечать на сложные вопросы благодаря новым моделям OpenAI. Функция Think Deeper позволяет ассистенту потратить больше времени на ответ и предоставить пошаговое объяснение сложных вопросов. Эта функция особенно полезна для сравнения различных вариантов или анализа сложных ситуаций. Например, пользователь может спросить: «Стоит ли мне переехать в Нью-Йорк или Сан-Франциско?», и Copilot предоставит подробный анализ преимуществ и недостатков каждого города.

Think Deeper пока находится на ранней стадии разработки и доступна в рамках новой функции Copilot Labs. Это экспериментальная площадка, где пользователи могут тестировать новые возможности ИИ-ассистента и предоставлять обратную связь разработчикам.

Обновленный Copilot доступен в мобильных приложениях для iOS и Android, на вебсайте copilot.microsoft.com и в Windows-приложении. Голосовые функции пока работают только на английском языке в ограниченном количестве стран — Новой Зеландии, Канаде, Австралии, Великобритании и США.

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Источник: The Verge