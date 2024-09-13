OpenAI выпустила o1 — первую модель со способностями к «мышлению»

Компания OpenAI представила новую модель o1, которая способна отвечать на сложные вопросы быстрее человека благодаря усовершенствованным алгоритмам «мышления».

Эта модель лучше справляется с написанием кода и решением многоэтапных задач по сравнению с предыдущими версиями. Вместе с ней выпущена o1-mini — меньшая и более дешевая версия.

Пользователи ChatGPT Plus и Team уже получили доступ к o1-preview и o1-mini. Подписчики Enterprise и Edu смогут опробовать новые модели на следующей неделе. OpenAI планирует предоставить доступ к o1-mini всем бесплатным пользователям ChatGPT, но дата еще не определена.

Джерри Творек, главный исследователь OpenAI, рассказал о принципиально новом подходе к обучению o1. Модель тренировали решать проблемы самостоятельно с помощью метода подкрепленного обучения. Это позволило системе обрабатывать запросы пошагово, подобно человеческому мышлению.

Во время презентации модели o1 представители OpenAI продемонстрировали ее способность быстро решать сложные головоломки. В частности, модель за 30 секунд решила запутанную задачу о возрасте принца и принцессы:

«Принцесса сейчас такого же возраста, каким будет принц, когда принцесса будет вдвое старше возраста принца, когда возраст принцессы составлял половину суммы их нынешнего возраста. Сколько лет принцу и принцессе? Дайте все возможные решения этой задачи.

Интерфейс o1 разработан так, чтобы показывать этапы размышления модели. Он использует фразы вроде «Мне интересно», «Я думаю об этом» и «Хорошо, давайте посмотрим», создавая иллюзию человеческого мышления. Творек подчеркивает, что это не попытка приравнять мышление ИИ к человеческому, а лишь демонстрация более глубокого подхода модели к решению проблем.

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По словам Боба Макгрю, главного научного сотрудника OpenAI, o1 значительно превосходит предыдущие модели в решении сложных математических задач. Например, на квалификационном экзамене Международной математической олимпиады o1 правильно решила 83% задач, тогда как GPT-4o только 13%.

Однако o1 имеет определенные ограничения. Она уступает GPT-4o в фактических знаниях о мире и не может просматривать веб-страницы или обрабатывать файлы и изображения. Несмотря на это, в OpenAI считают, что o1 представляет новый класс возможностей искусственного интеллекта.

Для OpenAI развитие способностей к рассуждению — важный шаг на пути к созданию систем с искусственным интеллектом человеческого уровня. Макгрю считает, что именно эта технология позволит решать самые сложные задачи и приблизит ИИ к человеческим возможностям.

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Источник: theVerge

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