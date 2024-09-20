Microsoft выпустила приложение Windows для iPhone, Android и macOS

Microsoft выпустила приложение Windows (Windows App) для macOS, iOS, iPadOS, браузеров, Android и даже ПК с Windows. Windows App, по сути, является центром для потоковой передачи копии Windows из различных источников, включая Windows 365, виртуальный рабочий стол Azure, удаленный рабочий стол и тому подобное.

Это новое унифицированное приложение тестировалось почти год. Оно включает настраиваемый главный экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, чтобы пользователи могли использовать локальные устройства, такие как веб-камеры, устройства хранения данных и принтеры, как если бы они были подключены непосредственно к облачным ПК.

Приложение Windows App ограничено рабочими и учебными учетными записями Microsoft, поскольку оно в основном разработано для существующих пользователей клиентов удаленного рабочего стола для Windows и других операционных систем. У Microsoft есть аналогичные приложения для удаленного подключения к компьютерам в Windows на протяжении десятилетий, включая приложение Remote Desktop Connection, которое все еще поставляется как часть Windows 11. Эти приложения, включая новое приложение Windows App, полезны для подключения к рабочим компьютерам с личного ноутбука или ПК.

В настоящее время нет никаких признаков того, что Microsoft планирует поддерживать учетные записи потребителей в своем новом приложении Windows App. В прошлом году стало известно, что Microsoft имеет долгосрочную цель полностью перенести Windows в облако, чтобы «обеспечить улучшенные сервисы на основе ИИ и полный роуминг цифрового опыта людей».

Пользователи Windows могут получить Windows App из Microsoft Store. Оно также доступно в Apple App Store для macOS, iOS и iPadOS. Для Android предлагается общедоступная предварительная версия.

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Источник: The Verge

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