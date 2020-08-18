Microsoft рассказала об особенностях архитектуры процессора консоли Xbox Series X

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Во время проведения конференции HotChips 2020 корпорация Microsoft поделилась очередной порцией информации о грядущей игровой консоли Xbox Series X.

Используемый чипсет под кодовым названием Project Scarlett изготавливается компанией TSMC по нормам улучшенного 7-нанометрового технологического процесса. Система-на-чипе имеет площадь кристалла 360,4 мм2. Она включает 8 вычислительных ядер на базе архитектуры AMD Zen2 (поддерживается 16 потоков инструкций). В чипе также доступно 52 графических вычислительных блока на базе архитектуры AMD RDNA2.

Процессор включает 15,3 млрд транзисторов. Это на 1,7 млрд больше, чем у графического процессора NVIDIA Turing TU104, который изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса и имеет площадь кристалла 545 мм2. Также отмечается, что плотность размещения транзисторов удвоилась по сравнению с процессором консоли Xbox One X, который при площади 367 мм2 содержал 6,6 млрд транзисторов.

Microsoft подтвердила, что чипсет включает 28 вычислительных блоков Dual Compute Unit. Но два из них отключены в окончательном варианте чипсета, таким образом количество доступных вычислительных блоков оказалось на 4 меньше, чем изначально реализовано. По оценке Tom’s Hardware, на долю графического процессора приходится примерно 47,5% площади кристалла. Блок-диаграмма GPU RDNA2 подтверждает наличие выделенных ускорителей Ray Accelerator, которые смогут выполнять по четыре текстурных или четыре лучевых операции за такт.

В презентации также делается акцент на увеличении сложности производства чипов следующего поколения. Затраты на производство увеличились, как и сложность современных микропроцессоров. Решать возникающие сложности помогают запатентованные инновации. При этом Microsoft утверждает, что по сравнению с 2013 годом игровые консоли Xbox продемонстрировали почти 10-кратный прирост производительности при небольшом приросте энергопотребления (без уточнения показателей TDP).

Устройство обладает поддержкой DirectX Ray Tracing (DXR). При этом подход Microsoft к трассировке лучей ничем не отличается от реализации NVIDIA RTX, поскольку он не полностью заменяет трассировку лучей, а представляет собой гибридную упрощённую версию. Она обеспечивает большую визуальную точность при разумной производительности, Microsoft называет это «экономичным обновлением традиционного рендеринга». В представленных слайдах также упоминается поддержка ускорения задач машинного обучения. Однако не уточняется, включены ли в чипсет аналоги тензорных ядер NVIDIA. Таким образом, можно предположить, что ускорение связано с операциями INT4 и INT8, выполняемыми на ядрах Stream.

Источник: videocardz