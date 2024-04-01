Microsoft тестирует макет сетки для программ в меню «Пуск» в Windows 11

Новый дизайн несколько напоминает меню «Пуск» в Windows 10X и Microsoft Launcher на Android.

Сейчас все программы в меню «Пуск» на Windows 11 показаны в вертикальном списке, организованном по алфавиту — однако Microsoft тестирует новый дизайн, который может расположить их в макете сетки (в бета-версии сборки 22635.3420).

Сайт WindowsLatest, который протестировал дизайн, говорит, что он выглядит более чистым и организованным, предлагая лучшее использование пространства на экране. Так же вы увидите перед собой большее количество программ, не прокручивая вниз каждый раз в поиске нужной (однако, если вы используете слишком много программ, экран может выглядеть перегруженным и разглядеть что-то одно среди всех будет трудновато).

Неизвестно, предложит ли Microsoft переключатель для макетов (как это было в Microsoft Launcher для Android), если таки введет обновленный интерфейс.

Согласно опросу Neowin, в октябре 2023 года обновленное макетом сетки меню «Пуск» входило в список 10 самых желанных обновлений среди пользователей Windows 11.

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