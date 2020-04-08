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Microsoft улучшила интерфейс панели инструментов консоли Xbox One

Microsoft улучшила интерфейс панели инструментов консоли Xbox One

Microsoft улучшила интерфейс панели инструментов консоли Xbox One


Незадолго до выпуска новой игровой консоли Xbox Series X корпорация Microsoft решила внести улучшения в панель инструментов нынешней консоли Xbox One. В частности, доработан раздел Guide, который обеспечивает быстрый доступ к контенту, друзьям и настройкам при нажатии кнопки Xbox на контроллере. Теперь пользователи будут перемещаться по вкладкам слева направо и смогут менять их порядок размещения.

Microsoft улучшила интерфейс панели инструментов консоли Xbox One

В новой вкладке Parties & chats сгруппированы сообщения и приглашения, а вкладка Profile & system содержит настройки, параметры питания и звука. Уведомления от приложений и системы сгруппированы под иконкой колокольчика вместе с другими оповещениями Xbox, а на вкладке «Люди» теперь есть возможность поиска группы.

Microsoft улучшила интерфейс панели инструментов консоли Xbox One

В целом, раздел Guide теперь имеет более структурированный и упрощённый интерфейс по сравнению с предыдущей версией. Ранее компания намекала, что панель управления и раздел Guide для новой игровой консоли Xbox Series X будут выглядеть идентично таковым у Xbox One. Добавим, сравнительно недавно Microsoft уже дорабатывала и интерфейс панели управления игровой консоли, улучшив главный экран, оптимизировав организацию контента и добавив больше возможностей индивидуальной настройки. В целом, панель инструментов Xbox One претерпела многочисленные изменения в последние годы, в том числе обновление Fluent Design в 2017 году, большой редизайн в 2015 году и изменения, ориентированные на скорость работы.

Источник: The Verge

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