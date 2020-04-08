Microsoft улучшила интерфейс панели инструментов консоли Xbox One





Незадолго до выпуска новой игровой консоли Xbox Series X корпорация Microsoft решила внести улучшения в панель инструментов нынешней консоли Xbox One. В частности, доработан раздел Guide, который обеспечивает быстрый доступ к контенту, друзьям и настройкам при нажатии кнопки Xbox на контроллере. Теперь пользователи будут перемещаться по вкладкам слева направо и смогут менять их порядок размещения.

В новой вкладке Parties & chats сгруппированы сообщения и приглашения, а вкладка Profile & system содержит настройки, параметры питания и звука. Уведомления от приложений и системы сгруппированы под иконкой колокольчика вместе с другими оповещениями Xbox, а на вкладке «Люди» теперь есть возможность поиска группы.

В целом, раздел Guide теперь имеет более структурированный и упрощённый интерфейс по сравнению с предыдущей версией. Ранее компания намекала, что панель управления и раздел Guide для новой игровой консоли Xbox Series X будут выглядеть идентично таковым у Xbox One. Добавим, сравнительно недавно Microsoft уже дорабатывала и интерфейс панели управления игровой консоли, улучшив главный экран, оптимизировав организацию контента и добавив больше возможностей индивидуальной настройки. В целом, панель инструментов Xbox One претерпела многочисленные изменения в последние годы, в том числе обновление Fluent Design в 2017 году, большой редизайн в 2015 году и изменения, ориентированные на скорость работы.

Источник: The Verge