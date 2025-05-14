Microsoft увольняет более 6000 человек в пользу ИИ — самое большое сокращение с 2023 года

Microsoft объявила о сокращении около 6000 сотрудников — это почти 3% всей команды компании. И они могут благодарить ИИ.

Увольнения коснутся всех подразделений, включая международные офисы и дочерние компании вроде LinkedIn. На этот раз акцент на сокращение коснется именно управленческих уровней. Еще в апреле финдиректора Microsoft Эми Худ намекала, что они хотят повысить гибкость компании путем сокращения уровней с меньшим количеством менеджеров. А сейчас представитель компании Пит Вуттон объяснил, что масштабные увольнения это часть «организационных изменений» для «успеха на динамичном рынке».

Под нож пойдут и сотрудники в штаб-квартире Microsoft в Редмонде — около 2000 человек, согласно поданному государственному заявлению. Увольнения должны начаться 13 июля. В целом компания отчитывалась, что по состоянию на июнь прошлого года в ней работали 228 000 человек по всему миру, из которых 55% — в США.

Техногигант не скрывает, что ИИ позволяет сэкономить на персонале. CFO Билл Дафф говорил, что компания «экономит сотни млн долларов в год», используя ИИ для поддержки клиентов и уменьшения потребности во взаимодействии с людьми. Искусственный интеллект используют для автоматизации анализа сделок на соответствие требованиям, создания маркетинговых материалов и других задач.

Вместе с тем компания регулярно переориентирует работников от устаревших направлений к инициативам, которые набирают обороты. Несколько недель назад Microsoft предупредила сотрудников, что будет привлекать сторонние компании для работы с малым и средним бизнесом. Часть технических команд также уже реструктуризировали.

Microsoft не единственная: в этом году о сокращениях объявили и другие техногиганты. Meta заявила об уменьшении 5% штата с одновременным набором новых кадров. Salesforce сократила более 1000 человек, чтобы открыть вакансии, ориентированные на искусственный интеллект.

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Таким образом, шаг компании стал крупнейшим сокращением рабочих мест в Microsoft с начала 2023 года. Два года назад компания уволила более 10 000 специалистов, в том числе в команде HoloLens и в других аппаратных направлениях. В январе 2024-го под сокращение попали 1900 работников из подразделений Activision Blizzard и Xbox. А в мае того же года компания закрыла несколько студий — в частности Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) и Arkane Austin (Redfall). Tango впоследствии ожила через партнерство с Krafton. В сентябре еще 650 работников Xbox попали под реструктуризацию после покупки Activision Blizzard.

Но все равно компания остается прибыльной, несмотря на увольнения: Microsoft уже четыре квартала подряд превышает прогнозы Уолл-стрит. В марте 2024 года штат даже был на 2% больше, чем год назад.

Источник: Bloomberg / The Verge