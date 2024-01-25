Microsoft уволит 1900 сотрудников игрового подразделения (8% штата) — сократят команды Activision Blizzard, Xbox и Bethesda

Microsoft уволила 1900 работников из подразделений Activision Blizzard и Xbox. Хотя большинство увольнений касается коллектива Activision Blizzard, некоторые сотрудники Xbox и ZeniMax (составной частью которой является Bethesda) также будут сокращены.

Суммарно сократят примерно 8% от общей численности подразделения Microsoft Gaming, которое насчитывает около 22 000 сотрудников. Издание The Verge получило внутреннюю служебную записку от генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, которая подтверждает увольнения:

Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как команды Activision, Blizzard и King присоединились к Microsoft. В 2024 году руководство Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремится согласовать стратегию и план реализации с устойчивой структурой расходов, которая поддержит весь наш растущий бизнес. Вместе мы установили приоритеты, определили сферы пересечения и гарантировали, что все мы согласуем лучшие возможности для роста. В рамках этого процесса мы приняли болезненное решение о сокращении нашей игровой команды примерно на 1900 должностей из 22 000 человек, работающих в нашей команде. Мы с руководством Gaming Leadership Team стремимся максимально взвешенно подойти к этому процессу. Люди, которых непосредственно коснутся эти сокращения, сыграли важную роль в успехе команд Activision Blizzard, ZeniMax и Xbox, и они должны гордиться всем, чего они достигли здесь. Мы благодарны им за творчество, страсть и преданность, которые они привнесли в наши игры, наших игроков и наших коллег. Мы окажем полную поддержку тем, кого коснется переходный период, включая выходные пособия в соответствии с местным трудовым законодательством. Те, чьи роли будут изменены, будут уведомлены об этом, и мы просим вас отнестись к своим увольняющимся коллегам с уважением и сочувствием, что соответствует нашим ценностям. В будущем мы продолжим инвестировать в направления, которые будут способствовать развитию нашего бизнеса и поддерживать нашу стратегию предоставления большего количества игр большему количеству игроков по всему миру. Хотя это сложный момент для нашей команды, я как никогда уверен в вашей способности создавать и развивать игры, истории и миры, которые объединяют игроков. Фил

Увольнения произошли в том же месяце, когда о сокращении объявили Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity, eBay и другие. В октябре Microsoft завершила сделку по приобретению Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов после 20 месяцев борьбы с регуляторами в Великобритании и США. Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик ушел в отставку в конце декабря, а Microsoft не назначила ему прямую замену. Зато ряд руководителей Activision Blizzard теперь подчиняется президенту Microsoft по вопросам игрового контента и студий Мэтту Бути.

Сегодняшние увольнения произошли всего через несколько месяцев после больших изменений в руководстве Xbox, когда Сара Бонд была назначена президентом Xbox, и возглавила всю работу над платформой и аппаратным обеспечением Xbox. Мэтт Бути также был назначен президентом по игровому контенту и студиям, что включает в себя надзор за студиями Bethesda, ZeniMax и Activision Blizzard.