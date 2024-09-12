Microsoft увольняет еще 650 работников игрового подразделения — это в дополнение к 1900 сокращенных в январе

Компания Microsoft планирует сократить почти 650 сотрудников своего игрового подразделения, о чем сообщил руководитель Xbox Фил Спенсер в письме к работникам.

По данным Game File, Спенсер назвал этот день «одним из самых сложных». Он пояснил, что решение о сокращении штата приняли в рамках «согласования структуры команды после поглощения и управления бизнесом», а также для «организации бизнеса для долгосрочного успеха».

Увольнения коснутся преимущественно корпоративных и вспомогательных функций. По информации источника, знакомого с ситуацией, сокращения в основном затронут сотрудников Activision Blizzard. В то же время руководители бизнес-подразделений Xbox и связанных с ними игровых команд не пострадают.

Спенсер отметил, что компания не будет закрывать ни одну игровую студию в рамках этих увольнений. Также не планируют отменять разработку игр, устройств или опыта. Однако некоторые команды претерпят изменения из-за «адаптации к новым приоритетам и управления жизненным циклом и производительностью игр».

Для Microsoft Gaming это уже не первое сокращение в этом году. В январе компания уволила около 1900 работников из команд Activision Blizzard, Zenimax и Xbox. Позже закрыли студии Arkane Austin и Tango Gameworks, хотя последнюю впоследствии восстановила Krafton.

В письме Спенсер выразил благодарность за вклад коллег и сообщил о поддержке уволенных работников. Им предоставят «выходные пакеты», которые включают выходное пособие, продленное медицинское страхование и услуги по трудоустройству в США. Он добавил:

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

«Я знаю, что пережить такие изменения сложно, но даже в самые трудные времена эта команда смогла объединиться и проявить заботу и доброту друг к другу, продолжая работать для наших игроков».

Источник: Gamesradar