Microsoft уволит 11 000 сотрудников. Большинство сокращений коснутся инженерных отделов — Bloomberg

Ожидается, что Microsoft объявит о сокращении сегодня, во время публикации отчета за финансовый квартал, закончившийся 31 декабря 2022 года.

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11 000 сотрудников – это около 5% от общего количества рабочей силы Microsoft. По данным Bloomberg, большинство сокращений коснутся инженерных отделов.

Интересно, что сокращения в Microsoft произойдут на фоне объявления о «политике неограниченного отпуска». С 16 января все работники компании смогут взять неограниченный отпуск, в том числе новые сотрудники. Microsoft и дальше будет предлагать 10 корпоративных выходных в год, а также отгулы из-за болезни, участия в суде присяжных или потери близких людей. Работники с неиспользованными отпусками получат одноразовую выплату в апреле.

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Всего в начале года в Microsoft работало более 220 000 человек. В 2022 году из компании уволили 1% от общего количества персонала.

Это лишь последний пример масштабного увольнения среди технологических компаний, которые вовсю пытаются противостоять сложной глобальной экономической ситуации. Ранее Amazon объявила об увольнении 18 000 сотрудников – около 5% от всего корпоративного персонала компании и 1,2% от общего количества работников (1,5 млн человек по состоянию на сентябрь 2022 года).

Meta также сократила более 11 000 работников или 13% своего персонала. 4 января американская компания, разработчик одноименной CRM-системы Salesforce, также сообщила, что увольняет 10% своей рабочей силы.

Увольнения в Microsoft состоятся всего через несколько недель после того, как генеральный директор Сатья Наделла предупредил, что технологическую индустрию ждут два года вызовов. В интервью CNBC он признал, что корпорация не «застрахована от глобальных перемен».

«Следующие два года, вероятно, будут самыми сложными. У нас было значительное ускорение во время пандемии, и есть некая нормализация этого спроса. Кроме того, в некоторых частях мира наблюдается настоящая рецессия», — сказал Наделла.

Ранее Microsoft незаметно уволила почти 1000 сотрудников: сокращения затронули даже команды по созданию технологий для государства и игровое подразделение Xbox.

Источник: Bloomberg, The Verge, Aroged