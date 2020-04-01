Microsoft выпустила приложение News Bar для отображения бегущей ленты новостей





Корпорация Microsoft создала новостное приложение для Windows 10, которое демонстрирует новости в виде бегущей строки. Эта строка выводится над панелью задач Windows и предоставляет новости в режиме 24/7 из более чем 4500 публикаций. Также бегущая срока может содержать настраиваемые уведомления об акциях. Это очень похоже на приложение с новостной бегущей строкой, которое было разработано внутренней командой Microsoft (ранее MSN News) и предлагалось на компьютерах с Windows в 90-е годы прошлого столетия.

На этой неделе Microsoft выпускает приложение News Bar в качестве бета-версии для пользователя Windows 10. Панель имеет большое количество настроек. Пользователь может расположить панель в верхней, нижней, левой или правой части экрана и выбирать между изображениями или текстом для отображения новостей. Приложение также поддерживает несколько мониторов и может быть минимизировано, если оно слишком отвлекает на себя внимание. Однако настроить новости почему-то нельзя. Приложение просто предлагает подборку популярных региональных новостей, а не возможность следить за конкретными темами.

К сожалению, приложение News Bar не учитывает предпочтений пользователя относительно предпочитаемого браузера, все ссылки изначально открываются в Microsoft Edge. В приложении наблюдаются и другие проблемы с удобством использования. Например, для выходи из приложения сначала потребуется его минимизировать, и лишь после этого появляется возможность закрытия через панель задач. Если просто минимизировать отображение ленты новостей, то через 2 часа она снова автоматически откроется. Хотя при желании в настройках время повторной активации панели бегущих новостей можно отложить на 8 часов или же навсегда.

Приложение News Bar доступно для бесплатной загрузки через магазин Microsoft Store по следующему адресу.

Источник: The Verge