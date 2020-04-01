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Microsoft выпустила приложение News Bar для отображения бегущей ленты новостей

Microsoft выпустила приложение News Bar для отображения бегущей ленты новостей

Microsoft выпустила приложение News Bar для отображения бегущей ленты новостей


Корпорация Microsoft создала новостное приложение для Windows 10, которое демонстрирует новости в виде бегущей строки. Эта строка выводится над панелью задач Windows и предоставляет новости в режиме 24/7 из более чем 4500 публикаций. Также бегущая срока может содержать настраиваемые уведомления об акциях. Это очень похоже на приложение с новостной бегущей строкой, которое было разработано внутренней командой Microsoft (ранее MSN News) и предлагалось на компьютерах с Windows в 90-е годы прошлого столетия.

На этой неделе Microsoft выпускает приложение News Bar в качестве бета-версии для пользователя Windows 10. Панель имеет большое количество настроек. Пользователь может расположить панель в верхней, нижней, левой или правой части экрана и выбирать между изображениями или текстом для отображения новостей. Приложение также поддерживает несколько мониторов и может быть минимизировано, если оно слишком отвлекает на себя внимание. Однако настроить новости почему-то нельзя. Приложение просто предлагает подборку популярных региональных новостей, а не возможность следить за конкретными темами.

Microsoft выпустила приложение News Bar для отображения бегущей ленты новостей

К сожалению, приложение News Bar не учитывает предпочтений пользователя относительно предпочитаемого браузера, все ссылки изначально открываются в Microsoft Edge. В приложении наблюдаются и другие проблемы с удобством использования. Например, для выходи из приложения сначала потребуется его минимизировать, и лишь после этого появляется возможность закрытия через панель задач. Если просто минимизировать отображение ленты новостей, то через 2 часа она снова автоматически откроется. Хотя при желании в настройках время повторной активации панели бегущих новостей можно отложить на 8 часов или же навсегда.

Приложение News Bar доступно для бесплатной загрузки через магазин Microsoft Store по следующему адресу.

Источник: The Verge

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