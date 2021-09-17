Microsoft выпустит потребительский Office 2021 в один день с Windows 11 — 5 октября

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Релиз потребительского Office 2021 состоится 5 октября 2021 года (в один день с Windows 11), а Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) для коммерческих клиентов доступен с 16 сентября.

Пакет Office 2021 — альтернатива подписочному облачному сервису Microsoft 365 с «бессрочными» версиями офисных программ Microsoft. Это обновление пакета Office 2019, которое Microsoft впервые анонсировала в феврале для Windows и macOS. Версия LTSC (Long-Term Servicing Channel) предназначена для коммерческого использования и выделяется длительным сроком поддержки. К слову, с выходом Office 2021 LTSC срок поддержки сократился с семи до пяти лет.

Никаких кардинальных изменений ни с точки зрения визуального оформления, ни в плане функциональных возможностей в Office 2021 нет. В приоритете по-прежнему облачный Microsoft 365, а редизайн и новые функции первым делом именно облачные версии офисных программ — в июне они получили масштабное обновление с интерактивными блоками Fluid.

Как отмечает The Verge, классический Office LTSC не получит ИИ-функций и облачных технологий Microsoft 365, равно как и обновлений. Ранее Microsoft упоминала о планах выпустить еще как минимум одну бессрочную версию Office в будущем.

Microsoft перечисляет следующие дополнения к Office LTSC, которые ожидаются и в потребительской версии Office 2021:

Line Focus — специальный режим концентрации с построчным чтением документов Word.

XLOOKUP — инструмент для поиска элемента в таблице или в диапазоне ячеек в пределах одной строки на листе Excel.

Поддержка динамического массива — новые функции в Excel, использующие динамические массивы.

Нативная поддержка темного режима для всех приложений Office.

Microsoft не раскрыла подробностей о ценах на потребительский Office 2021 — они станут известны ближе к дате релиза.