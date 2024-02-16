Microsoft запланировала новое «железо Xbox» на конец года, а дальше — сверхмощную некст-ген консоль и, возможно, портативку в стиле Steam Deck

В декабре 2024 года Microsoft обещает показать новое игровое «железо»-* речь идет как о консолях, так и о контроллерах. Планами поделился лидер игрового бизнеса Фил Спенсер, обсуждая/ дальнейшую (мультиплатформенную) стратегию Xbox, которая Предусматривает выпуск части эксклюзивов экосистемы Xbox на PS5 и Nintendo Switch.

Xbox hardware will also continue to be a flagship experience for players and for game developers to launch games on with a robust and innovative multi-year hardware roadmap, including more console and controller options for you this holiday. — Xbox (@Xbox) February 15, 2024

В подкасте Xbox 15 февраля президент игрового подразделения Сара Бонд заверила/, что следующий Xbox уже в разработке и должен осуществить самый большой технологический скачок между поколениями консолей.

«На чем мы действительно сосредоточены, так это на обеспечении самого большого технологического скачка, который вы когда-либо видели между поколениями консолей, что сделает Xbox лучшим для игроков и лучшим для создателей и их игр, которые они создают». Сара Бонд, президент Xbox

Лидер игрового бизнеса Microsoft Фил Спенсер пошел еще дальше в интервью The Verge — и прямо намекнул, что команда разработчиков Xbox рассматривает создание различного аппаратного обеспечения. Предполагается, что Microsoft представит, в частности, портативный Xbox в стиле Steam Deck и ее конкурентов.

« Невероятно горжусь командой разработчиков — как результатами этого года, так и наработками на будущее. Мы действительно думаем о создании оборудования, которое геймеры будут покупать благодаря уникальным аспектам аппаратного обеспечения. Это своего рода раскрытие творческого потенциала нашей команды разработчиков, и я с огромным нетерпением жду возможности поделиться всем этим. Мы видим много возможностей в различных типах устройств, и поделимся деталями будущих планов по аппаратному обеспечению, как только будем готовы». Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft

Слухи о портативной консоли Xbox уже давно циркулируют по сети, а Спенсер ставит лайки публикациям в X/Twitter, где упоминается о возможности появления потенциальной Xbox Portable.

Курс Саунд- дизайнер у геймдеві. Практичний курс про те, як створювати атмосферу в іграх за допомогою звуку. Вивчити курс

«Я большой поклонник портативных устройств, но мне нечего анонсировать», — признался Спенсер в разговоре с редактором The Verge. В то же время он признал, что сейчас Windows одно из самых слабых мест портативных игровых ПК, таких как ROG или Lenovo [Legion Go]. Сейчас ОС недостаточно хорошо оптимизирована для таких устройств, но разработчики активно работают над улучшением различных аспектов для обеспечения лучшего опыта.

Остается упомянуть о цилиндрический Xbox Series X на 2 ТБ без дисковода и новый контроллер, которые, скорее всего, выйдут перед некст-ген Xbox и потенциальной портативной Xbox Portable. «У нас есть надежные и инновационные многолетние планы развития аппаратного обеспечения, которые включают больше вариантов консолей и контроллеров на рождественские праздники (в декабре 2024-го)», — пишет Microsoft в блоге. «Игроки Xbox будут знать, что созданные для них игры используют все возможности нашего оборудования и сервисов».

Запись подкаста Xbox с обсуждением дальнейшей стратегии игрового бизнеса

Присоединяйся к конкурса авторов ИТС! Выигрывай крутые призы от наших партнеров Logitech - профессиональный игровой руль и низкопрофильные игровые клавиатуры.