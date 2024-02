Microsoft запланировала новое «железо Xbox» на конец года, а дальше — сверхмощную некст-ген консоль и, возможно, портативку в стиле Steam Deck

В декабре 2024 года Microsoft обещает показать новое игровое «железо»-* речь идет как о консолях, так и о контроллерах. Планами поделился лидер игрового бизнеса Фил Спенсер, обсуждая/ дальнейшую (мультиплатформенную) стратегию Xbox, которая Предусматривает выпуск части эксклюзивов экосистемы Xbox на PS5 и Nintendo Switch.

Xbox hardware will also continue to be a flagship experience for players and for game developers to launch games on with a robust and innovative multi-year hardware roadmap, including more console and controller options for you this holiday.

— Xbox (@Xbox) February 15, 2024