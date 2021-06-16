Мінцифра та ДМС оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій з лютого 2020 року
Сьогодні Мінцифра разом із Державною митною службою (ДМС) оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій з лютого 2020 року. У міністерстві відзначили, що ці дані були одними з найбільш закритих у світі, а Україна — одна з перших країн у світі, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації.
Тепер українські підприємці та всі інші можуть переглядати експортно-імпортні декларації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. При потребі можна отримати підтверджені та офіційні дані про експортно-імпортні операції.
Переглянути відкриті дані можна на вебпорталі відкритих даних, а також за допомогою АРІ-сервісу. Дані на порталі оновлюватимуться щомісячно.
Варто зазначити, що всі дані — знеособлені. Тобто, з точки зору конфіденційності взагалі немає ніяких приводів для хвилювання.
Також можна згадати про інтерактивний портал аналітики митної служби, на якому міститься ключова статистика по зовнішньоторговельної діяльності України.
Таможня Analytics. Появился сайт, позволяющий узнать ключевую статистику по внешнеторговой деятельности Украины