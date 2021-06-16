Мінцифра та ДМС оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій з лютого 2020 року





Сьогодні Мінцифра разом із Державною митною службою (ДМС) оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій з лютого 2020 року. У міністерстві відзначили, що ці дані були одними з найбільш закритих у світі, а Україна — одна з перших країн у світі, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації.

Тепер українські підприємці та всі інші можуть переглядати експортно-імпортні декларації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. При потребі можна отримати підтверджені та офіційні дані про експортно-імпортні операції.

Переглянути відкриті дані можна на вебпорталі відкритих даних, а також за допомогою АРІ-сервісу. Дані на порталі оновлюватимуться щомісячно.

Варто зазначити, що всі дані — знеособлені. Тобто, з точки зору конфіденційності взагалі немає ніяких приводів для хвилювання.

Також можна згадати про інтерактивний портал аналітики митної служби, на якому міститься ключова статистика по зовнішньоторговельної діяльності України.