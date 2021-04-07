Мінцифра: залучення PayPal та Stripe в Україну — пріоритетне питання, яке в роботі вже близько року





6 квітня Мінцифра, Мінфін і Нацбанк під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили план спільних дій із залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем.

У коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IТ-сфери Олександр Борняков заявив, що залучення в Україну провідних електронних платіжних систем, в тому числі Stripe та PayPal, — пріоритетне питання, яким Мінцифра займається вже близько року.

Борняков підкреслив, що важливим кроком до залучення PayPal та інших компаній в Україну є ухвалення низки законодавчих змін, зокрема законопроєкту №4364, у якому враховано директиву ЄС PSD2. За словами посадовця, вона є надзвичайно важливою для діяльності таких компаній. В чому саме полягає її важливість, він не уточнив.

«Представникам PayPal ми надаємо всю необхідну інформацію про український ринок і розвиток cashless в Україні. У подальших планах — зустріч із керівництвом компаній PayPal та Stripe», — повідмив Борняков у комментарі «Інтерфакс-Україна».

За даними міністерства, у 2020 році лише для продажу фізичних товарів український малий і середній бізнес здійснив близько 13 млн транзакцій на платформі Etsy, на якій можна розраховуватися за товар лише за допомогою PayPal, на суму понад $450 млн.

У нещодавньому інтерв’ю сайту Liga.net міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що бренд нашої країни не був достатньо привабливим для PayPal і Stripe, щоб Україна з’явилася на їхній бізнес-карті, додавши, що прихід Apple може позитивно вплинути на їх настрої та плани. Наразі Apple, як відомо, активно готується до відкриття українського представництва — офіційне відкриття офісу у Києві відбудеться у цьому, або наступному місяці.

Декілька років тому НБУ пояснював небажання PayPal повноцінно працювати на українському ринку «рядом факторів». Наскільки Мінцифрі та Нацбанку вдалося просунуться у напрямку усунення цих загадкових перепон та підвищити привабливість України в очах PayPal, залишається тільки здогадуватись.