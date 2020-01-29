Минцифры предлагает внедрить налоговый режим IP-Box, который обеспечит поддержку IT-компаний и других наукоёмких предприятий

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Министерство цифровой трансформации выступило с новой инициативой, которая призвана повысить привлекательность ведения бизнеса в Украине. Для этого предлагается внедрить льготное налогообложение, которое будет распространяться не только на IT-компании, но и на другие творческие и наукоёмкие сферы. Речь идёт о льготном налоговом режиме IP-Box (Intellectual Property Box).

По задумке, IP-Box позволит снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности (патенты, программное обеспечение, коммерческая тайна и т.п.), в том числе IT-компании. Такой режим уже работает в 19 странах Европы.

Суть предложения заключается в следующем. Вместо снижения ставки налога на прибыль предоставляется возможность уменьшить сумму, с которой этот налог нужно заплатить. Иными словами, Минцифры предлагает для компаний, осуществляющих инновационную деятельность и занимающихся исследованиями (то есть создающих интеллектуальную собственность), уменьшать базу обложения налогом на прибыль. Уменьшение будет происходить с учётом вклада компании в создание интеллектуальной собственности. То же самое касается ЕСВ: режим IP-Box позволит платить не 22% со всей суммы, потраченной на зарплату, а только с суммы, которая останется после расчёта скидки.

В Минцифры считают, что преимуществами режима IP-Box смогут воспользоваться IT-отрасль, сфера медицины, высокотехнологическое производство, агротехнический сектор и сектор финансовых услуг. В ведомстве говорят, что такой режим не потребует внедрения новых систем налогообложения и обеспечит поддержку предприятий, которые работают как на внешний, так и на внутренний рынок. Кроме того, он будет стимулировать развитие наукоёмких предприятий и повышать привлекательность научно-исследовательской деятельности.

Дополнительно отмечается, что режимом смогут пользоваться предприятия любых размеров и отраслей. При этом не планируется менять условия для работы 3-й группы ФЛП.

«Все желающие работать как физические лица-предприниматели и в дальнейшем будут иметь такую ​​возможность без препятствий со стороны государства», — говорится в сообщении Минцифры.

Ниже предлагаем ознакомиться с презентацией, где приведена формула расчёта налога, детальный расчёт модели и условия получения пониженной ставки.

Источник: Facebook