Минцифры запустило сайт «Дія. Бізнес», призванный упростить жизнь предпринимателям

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске нового сервиса для представителей малого и среднего бизнеса – Национальную онлайн-платформу для предпринимателей «Дія. Бізнес». Она была создана при поддержке компании Mastercard.

Пока что портал работает в тестовом режиме. Тем не менее он уже предлагает посетителям следующие информационные блоки:

Каталог бизнес-идей с шаблонами

Перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса

Онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице

Справочник предпринимателя — на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины

Случаи конкретных проблем, вопросов и запросов

На сайте «Дія. Бізнес» подобран целый каталог возможных идей ведения бизнеса для тех предпринимателей, которые ещё окончательно не решили, чем именно они хотят заниматься. Идеи классифицированы по разным направлениям, таким как сельское хозяйство, туризм, образование, IT и др. Что касается готовых шаблонов, то потенциальным предпринимателям предлагаются финансовые расчёты, стратегии продаж, примеры баланса, бюджета, маркетинговой стратегии и других документов.

Также на страницах сайта есть тест, отвечая на вопросы которого можно определить, какой код КВЭД нужно выбрать, какие дополнительные разрешения и лицензии потребуются для работы по выбранной бизнес-модели.

Уже весной планируется запустить новый блок на сайте «Дія. Бізнес» – консалтинг-зону для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами при помощи видеосвязи. Консультироваться можно будет на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, найма персонала, маркетинга и продаж.

Также отмечается, что помимо онлайн-составляющей, дополнительно планируется открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей в разных городах Украины. Это будут специализированные консалтинговые зоны для малого и среднего бизнеса. В консалтинговых зонах предпринимателям предоставят консультации, они смогут представить свой продукт другим предпринимателям, пройти образовательные программы и получить дополнительные услуги. Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель-май 2020 году в Харькове.

Источник: Facebook