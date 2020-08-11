Minecraft: Education Edition теперь доступна и для Chromebook

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Корпорация Microsoft добавила поддержку устройств Chromebook для своей игры Minecraft: Education Edition. Таким образом, в новом школьном сезоне ученики смогут получить доступ к игре и с устройств, работающих под управлением Chrome OS.

Напомним, что Minecraft: Education Edition представляет собой привычную версию игры Minecraft с несколькими дополнительными функциями, призванными упростить использование в учебных заведениях. Среди них упоминаются улучшенная работа с картой (Classroom Mode), виртуальные классные доски, возможность блокирования некоторых ресурсов учителем, внедрение камеры и альбома, поддержка профилей учеников и т.д.

Педагоги могут найти созданные пользователями уроки на сайте Minecraft: Education Edition по таким предметам, как история и математика. На уроках ученики изучают игровую карту, например, они отправляются на поиски мусора, чтобы изучить элементы таблицы Менделеева. Таким образом, благодаря игровому окружению пользователи могут учиться, играя в игру.

Minecraft: Education Edition для Chromebook предлагает те же функции и возможности, что и другие версии игры. В том числе, заявлена поддержка кросс-платформенной игры, таким образом, пользователи Chromebook могут сотрудничать с игроками на Windows, iPad и Mac. На Chromebook ученики фактически будут использовать Android-приложение Minecraft: Education Edition, в которое теперь добавлена поддержка Chrome OS. Поэтому детям и учителям нужно будет использовать новые устройства, поддерживающие установку приложений из Google Play Store.

Учебная версия Minecraft была представлена в 2016 году. Позже в неё были добавлены функции для изучения программирования.

Источник: The Verge