Мінекономіки ініціює запуск механізму ідентифікації інтернет-магазинів — «для захисту прав споживачів»





Мінекономіки розробило нову редакцію проєкту Закону України «Про захист прав споживачів», яка покликана запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. З цього приводу 7 вересня відбулась зустріч першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка з Українською Радою Бізнесу, повідомляє пресслужба відомства.

Новий законопроєкт містить норми, якими передбачено, що підприємці, які здійснюють електронні продажі, обов’язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе, як суб’єкта господарювання та перелік інформації про продукцію. В ньому надається визначення поняттям «електронний торговельний майданчик (маркетплейс)» й «електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)», а також встановлюється відповідальність за ненадання повної інформації суб’єктом господарювання щодо його ідентифікації.

«Регулювання інтернет-комерції – вимоги сьогодення. Адже неможливість ідентифікувати онлайн-продавця спричиняє незахищеність прав споживача та бюджетні втрати через нереєстрацію продавців як підприємців. Отже, щоб вирішити ці проблеми ініціюємо механізм добровільної ідентифікації в реєстрі інтернет-магазинів продавцями товарів в електронній комерції» Ірина Новікова

заступниця Міністра економіки України Ірина Новікова

Держпродспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту суб’єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів та яких неможливо ідентифікувати. Також встановлюється відповідальність за надання неправдивих даних.

Наразі проєкт Закону знаходиться на розгляді КМУ.

Паралельно Мінекономіки спільно з Мінцифрою працюють над створенням платформи «Е-споживач» для продавців, які здійснюють господарську діяльність в інтернет-магазинах, зокрема маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Цей електронний сервіс дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому статусу Держпродспоживслужбою «Перевірений продавець».

Мінцифра також пропонує внести правки до Закону України «Про електронну комерцію». Новим законопроєктом передбачено створення «Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції», запровадження механізму перевірки правдивості даних продавців шляхом введення добровільної ідентифікації та верифікації та встановлення відповідальності за надання невірних даних.