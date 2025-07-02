Тизер и дата выхода 3-го сезона «Вторжения» / Invasion — Sci-Fi драмы Apple TV+ о нашествии инопланетян

Инопланетный триллер «Вторжение» / Invasion уже скоро вернется на Apple TV+ с третьим сезоном.

Сериал «Вторжение» дебютировал на стриминге в 2021 году и рассказал историю того, как человечество противостоит насильственному вторжению инопланетян. Среди актерского состава отличились Гольшифте Фарахани, Шиори Куцуна (Рейн в Death Stranding 2: On the Beach), Шамир Андерсон, Индия Браун, Билли Барратт, Ажи Робертсон, Педди Холланд и Тара Моаеди, а со второго сезона появились Энвер Джокай, Недра Мари Тейлор и Наян Гонсалес Норвинд.

Тизер третьего намекает на расширение истории и вместе с тем объявляет дату премьеры — 22 августа (остальные эпизоды будут выходить каждую пятницу до 24 октября).

«В третьем сезоне главные герои объединяются для работы в команде над важной миссией по проникновению на материнский корабль инопланетян. Им придется сотрудничать, используя весь опыт и знания, чтобы спасти наш вид. Новые отношения зарождаются, старые ставятся под сомнение и даже разрушаются, поскольку наш международный состав персонажей должен стать командой, пока не стало слишком поздно», — из официального синопсиса.

Несмотря на то, что «Вторжение» трудно назвать хитом (первый и второй сезон имеют очень скромные оценки от критиков и зрителей), это очередной проект, который пополняет довольно большую видеотеку научной фантастики Apple TV+. Сейчас на стриминге транслируется «Киллербот» по романам Марты Уэллс, а уже с 11 июля стартует «Основание» с третьим сезоном.

Далее ждем продолжения самых популярных шоу платформы, «Бункера» и «Разделения», а также сериала по киберпанковому роману «Нейромант» Уильяма Гибсона — вчера нам продемонстрировали первый тизер, который показал лаунж Чацубо в городе Тиба, что является ключевым местом в произведении.