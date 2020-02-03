Минг-Чи Куо прогнозирует сокращение поставок iPhone на 10% из-за эпидемии коронавируса





По итогам четвертого квартала 2019 года Apple продала 72,9 млн iPhone, впервые за два года сместив с позиции лидера южнокорейскую компанию Samsung. В то же время по итогам первого квартала 2020 года купертиновского гиганта ожидает падение поставок iPhone на 10% — до 36-40 миллионов устройств. Неутешительный прогноз озвучил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, который каждый год дает наиболее точные прогнозы о новинках Apple.

Предотвратить падение не поможет даже горячо ожидаемый многими iPhone 9 / iPhone SE 2 — идейный преемник iPhone SE, чей анонс ожидается уже в марте. И причиной тому выступает злополучный коронавирус 2019-nCoV, чьё распространение, начавшееся с Китая в конце декабря 2019 года, все никак не удается остановить — по состоянию на 3 февраля число заболевших достигло 17405 (+2837), из них умерло — 362 человек (+57), а выздоровело — 487 (+147)).