Apple временно закрыла офлайн-магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple закрыла все свои офисы и офлайн-магазины в материковом Китае до 9 февраля. Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.

В компании объяснили, что делают это из предосторожности из-за вспышки коронавируса, а также выразили поддержку всем пострадавшим и ученым, которые занимаются изучением недуга. При этом в Apple пообещали следить за ситуацией и вновь открыть магазины «как можно скорее».

Apple is closing ALL stores, corporate offices, and contact centers in China due to Coronavirus through Feb. 9, company says in statement. https://t.co/E5xGkgAkeS pic.twitter.com/bbpGN885n4

— Mark Gurman (@markgurman) February 1, 2020