Apple временно закрыла офлайн-магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple закрыла все свои офисы и офлайн-магазины в материковом Китае до 9 февраля. Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.

В компании объяснили, что делают это из предосторожности из-за вспышки коронавируса, а также выразили поддержку всем пострадавшим и ученым, которые занимаются изучением недуга. При этом в Apple пообещали следить за ситуацией и вновь открыть магазины «как можно скорее».

Apple is closing ALL stores, corporate offices, and contact centers in China due to Coronavirus through Feb. 9, company says in statement. https://t.co/E5xGkgAkeS pic.twitter.com/bbpGN885n4 — Mark Gurman (@markgurman) February 1, 2020

Пока неизвестно, как будут работать производства Apple в Китае, которыми управляет партнер компании — Foxconn, отмечает The Verge. В своем последнем на данный момент заявлении, датирующимся вторником, в Foxconn указали, что производственные мощности предприятия работают в обычном режиме.

Помимо вышеперечисленного, в Apple ограничили командировки своих сотрудников в Китай «критическими бизнес-ситуациями».

Напоследок отметим, что, по данным Bloomberg, из-за коронавируса свое присутствие в Китае временно ограничили и другие компании: так, сеть Starbucks закрыла около 2 тысяч точек в стране, а автопроизводители Honda и Nissan эвакуировали рабочих из Уханя, где зафиксировано большое количество заболевших. Кроме того, известно, что вспышка коронавируса «затронула» производство консолей Nintendo Switch, которые собираются в КНР.

Источник: VC