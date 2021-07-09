Минг-чи Куо: В следующем году Mini LED дисплеи появятся и в 11-дюймовой модели iPad Pro





Аналитик Минг-чи Куо считает, что после внедрения в этом год Mini LED дисплеев в 12,9-дюймовых планшетах iPad Pro компания Apple намерена в дальнейшем использовать эту технологию и в других своих устройствах. Он прогнозирует, что в следующем году Mini LED дисплей появится и в 11-дюймовой версии iPad Pro.

В этом году Apple выпустила новые версии 11-дюймового и 12,9-дюймового планшетов iPad Pro. Оба устройства оснащены процессорами M1, но только более крупная модель получила Mini LED дисплей. Mini LED – это относительно новая технология дисплеев, которая подразумевает использование множества крошечных светодиодов для создания сфокусированных локальных зон затемнения, что обеспечивает лучшую контрастность и эффективность HDR. У 12,9-дюймового iPad Pro используется 2500 зон локального затемнения.

Куо также говорит, что Apple намерена интегрировать Mini LED дисплеи в линейку MacBook. 14-дюймовые и 16-дюймовые модели ноутбуков с дисплеями на базе технологии Mini LED, как сообщается, будут запущены в производство в этом квартале. Дополнительно Минг-чи Куо полагает, что обновленный MacBook Air с Mini LED дисплеем будет выпущен в 2022 году.

Добавим, существует мнение, что именно технология Mini LED стала основной причиной ограниченных поставок нового планшета iPad Pro на момент запуска ранее в этом году. При этом до сих пор наблюдается некоторая нехватка таких устройств. Для большинства таких моделей на американском сайте Apple указано предполагаемое время поставки от 2 до 3 недель.

Источник: The Verge