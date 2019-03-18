Минрегион разрешил проектировать светодиодное освещение в зданиях
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в Государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают возможность использования светодиодного освещения в проектируемых зданиях. Ранее в строительных нормах отсутствовал пункт о возможности использования светодиодов при проектировании зданий.
«До недавнего времени в строительных нормах об освещении даже не была прописана возможность использования светодиодов, которые уже лет десять, если не больше, широко используются. Поэтому в ГСН мы урегулировали использование такого освещения наравне с другими», – заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
Он также отметил, что около 10-20% всего энергопотребления в домах приходится на освещение, в то время как использование светодиодных систем освещения будет способствовать энергосбережению.
Кроме того, новые ГСН закрепили возможность использования фотолюминесцентных знаков безопасности в случае эвакуации из здания.
Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых домах, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, внешнего освещения населенных пунктов, в том числе улиц, дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и других объектов.
Источник: delo