Минрегион разрешил проектировать светодиодное освещение в зданиях

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Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в Государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают возможность использования светодиодного освещения в проектируемых зданиях. Ранее в строительных нормах отсутствовал пункт о возможности использования светодиодов при проектировании зданий.

«До недавнего времени в строительных нормах об освещении даже не была прописана возможность использования светодиодов, которые уже лет десять, если не больше, широко используются. Поэтому в ГСН мы урегулировали использование такого освещения наравне с другими», – заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Он также отметил, что около 10-20% всего энергопотребления в домах приходится на освещение, в то время как использование светодиодных систем освещения будет способствовать энергосбережению.

Кроме того, новые ГСН закрепили возможность использования фотолюминесцентных знаков безопасности в случае эвакуации из здания.

Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых домах, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, внешнего освещения населенных пунктов, в том числе улиц, дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и других объектов.

Источник: delo