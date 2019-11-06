«Минус 6,000 евро для моделей дешевле 40,000 евро»: Германия увеличила сумму и продлила программу льготных выплат для покупателей электромобилей до 2025 года

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Многие страны мира вводят разнообразные льготы, которые стимулируют пользователей приобретать более экологичные электромобили и гибриды. Благодаря выплатам и налоговым скидкам стоимость «зеленых» автомобилей может снижаться практически до уровня их ДВС-собратьев при намного меньшем уровне загрязнения окружающей среды.

Есть такая программа и в Германии, однако вместе с запуском серийного производство потенциального электрического бестселлера VW ID.3 правительство и автопроизводители договорились расширить данную программу. Отметим, что в данной стране льготные выплаты оплачивают поровну государство и автопроизводители.

Текущая программа должна была действовать до конца 2020 года, она предусматривала скидку в €4,000 на электромобили и €3,000 на подключаемые гибриды стоимостью менее €60,000 (что в свое время вызывало недовольство компании Tesla, продающей дорогие модели).

Теперь же программа продлена до 2025 года, при этом в нее вносятся приятные для потенциальных покупателей изменения. Для электромобилей и гибридов с ценником в диапазоне от €40,000 до €60,000 выплаты увеличиваются на 25% (скидка €5,000 и €3,750 соответственно).

Для более дешевых моделей стоимостью менее €40,000 ($44,500) выплаты увеличиваются еще более заметно — для электромобилей это будет €6,000 ($6,700), а для подключаемых гибридов — €4,500 ($5,000). Для премиальных электромобилей дороже €60,000 программа по-прежнему не работает.

Отметим, что стоимость базовой версии электромобиля Volkswagen ID.3 в Германии составит €30,000, а значит после льготных выплат его можно будет приобрести за €24,000. В свою очередь компактный сити-кар второго поколения Volkswagen e-up! с батареей емкостью 32,3 кВтч, запасом хода 260 км и базовым ценником €22,000 обойдется покупателям всего в €16,000.

Источник: Electrek, DW