Миссия Opportunity: 5000 дней на Марсе

Минувшая суббота, 18 февраля, для Opportunity – одного из двух работающих американских марсоходов (второй Curiosity, если что) – стала знаменательной, так как с момента высадки аппарата прошло ровно 5000 сол. Отметим, солом называются марсианские солнечные сутки, которые немного дольше земных (24 часа, 39 минуты, 35,244 секунды). Это достижение выглядит еще более впечатляюще с учетом того, что предполагаемый срок службы аппарата изначально оценивался в 90 сол (чуть больше трех месяцев).

Opportunity был запущен в космос 7 июля 2003 года на ракете-носителе Delta II вместе с другим ровером Spirit. Оба успешно высадились на поверхность Марса в январе 2004 года с разницей в три недели, но Spirit был потерян еще в 2009 году (застрял в песчаной дюне), а Opportunity по сей день колесит по марсианской поверхности, переживая свою восьмую зиму.

Отметим, что Opportunity уже отъехал от места посадки на расстояние более 45 км и совершил немало важных открытий, включая получение доказательств наличия жидкой воды (над и под поверхностью) на ранних этапах развития Красной планеты.

В настоящее время Opportunity исследует древнюю область — так называемую Долину Непоколебимости (Perseverance Valley), помогая ученым разобраться в геологических процессах, которые здесь проходили в прошлом и принимали непосредственное участие в формировании рельефа.

По случаю очередного юбилея Opportunity сделал селфи. К слову, это первое селфи Opportunity. Придираться к качеству не стоит, так как установленная на аппарате камера MI по возможностям существенно уступает камере Curiosity. Отметим, что фото, которое вы можете видеть выше, на самом деле состоит из 17 отдельных снимков, сделанных с разных ракурсов.

Поздравляем Opportunity с этим важным юбилеем, желаем ему долгих лет работы и новых открытий!

Источник: The Verge