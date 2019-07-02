MIT и IBM научили ИИ GANpaint Studio выявлять и создавать поддельные и изменённые изображения





Создание цифровой визуализации и редактирование изображений может занимать несколько часов рабочего времени. Однако исследователи из MIT и IBM смогли существенно ускорить этот процесс. Они обучили систему искусственного интеллекта генерировать фотографические изображения с нуля и разумно редактировать объекты на них. Такая возможность может быть полезной для художников и дизайнеров. Вместе с тем, система также даёт представление о том, как нейронные сети изучают контекст. Команда разработчиков надеется использовать этот инструмент для выявления поддельных или измененных изображений.

Система GANpaint Studio доступна в виде бесплатной демоверсии. Вместо того, чтобы вручную добавлять дерево на изображение, пользователь может просто указать системе, где нужно разместить этот объект, а она сама добавит дерево в соответствии с контентом сцены. Также имеется возможность удалять объекты, например, табуретки с изображения кухни. Пока что система находится на этапе разработки, но команда надеется, что GANpaint Studio со временем сможет также редактировать и видео ролики. Это помогло бы достаточно быстро убирать лишние объекты в кадре, как было недавно с современной чашкой в одной из сцен сериала «Игра престолов». Или же наоборот, упущенный объект можно было бы легко добавить уже после съёмки сцены.

В процессе создания GANpaint Studios исследователи были удивлены, обнаружив, что система узнавала простые правила об отношениях между объектами. Например, она «поняла», что дверь не принадлежит небу. Поскольку GANpaint Studio использует GAN — набор нейронных сетей, разработанных для конкуренции друг с другом, — она ​​должна раскрыть свои внутренние аргументы для принятия решений, таких как предотвращение появления облака в траве. Эта способность проникать в сущность может помочь исследователям лучше понять, как нейронные сети изучают контекст.

Хотя система GANpaint Studio позволяет легко создавать поддельные (изначально не существующие) изображения, она также может помочь исследователям в сфере информационных технологий научиться их обнаруживать.

«Вы должны знать своего противника, прежде чем сможете защититься от него», — сказал Цзюнь-Ян Чжу, который является соавтором статьи об этом инструменте.

Исследователи представят свои работы на конференции в следующем месяце. А пока что все желающие могут самостоятельно опробовать GANpaint Studios в действии.

Источник: Engadget